Разработчики Marvel Rivals опубликовали геймплейный трейлер Дэдпула и подробности 6 сезона

NetEase готовится выпустить новое масштабное обновление для геройского шутера Marvel Rivals. 6 сезон под названием "Ночь в музее" принесет в игру не только нового культового персонажа, но и переработанный геймплей, карты и режимы.

Главным нововведением станет дебют Дэдпула - первого в истории игры персонажа с тройной ролью (Защитник, Стратег и Дуэлянт). Игроки смогут менять его роль на точке возрождения, что добавит беспрецедентной гибкости и хаоса в состав команд. Озвучивает болтливого наемника актер Алехандро Сааб.

Как Дуэлянт Дэдпул атакует мечами и пистолетами, как Защитник - укрывает союзников щитом... в виде плюшевого единорога, а как Стратег лечит союзников или наносит урон. Его ультимативная способность заряжается быстрее за стильные комбо, а в новой совместной атаке ему помогает Джефф - сухопутная акула, разбрасывающий по полю боя лечащие и отвлекающие игрушки.

Сезон обогатит игровой мир и другими значимыми добавлениями:

Новая карта: 29 января откроется карта в режиме сопровождения "Музей созерцания".

Фоторежим на Таймс-сквер: Игроки смогут создавать эпичные или забавные скриншоты с настройкой ракурсов и фильтров.

Расширенная система прокачки героев: За мастерство на конкретном герое теперь будут давать больше наград: уникальные аватары, граффити, таблички с именами и внутриигровую валюту.

Новые аксессуары для десятков героев, включая Шельму, Доктора Стрэнджа, Железного человека и других.

"Бойцовский Клуб" на Таймс-сквер: С 29 января здесь можно будет бросить вызов другим игрокам в дуэли, а за дополнительную плату - транслировать свой бой на огромном экране.

6 сезон стартует 16 января 2026 года. Полные официальные заметки о балансе будут опубликованы незадолго до запуска, чтобы игроки могли подготовить новые тактики.