Разработчики Marvel Rivals опубликовали геймплейный трейлер нового героя - Эльзы Бладстоун

Вселенная Marvel Rivals готовится к прибытию одного из самых безжалостных героев. С началом Сезона 6.5 в игре появится Эльза Бладстоун - охотница на монстров, чьи инстинкты столь же остры, как и ее арсенал. Первый геймплейный трейлер героини демонстрирует ее способности на поле боя.

Воспитанная среди легенд и закаленная в крови, Эльза следует по стопам своего отца, Улисса Бладстоуна. Она мастер дуэлей, виртуозно владеющий смертоносным набором оружия, ловушек и тактик, которые превращают любую схватку в охоту. Ее уникальные способности позволяют не только преследовать добычу, но и обращать силу самих монстров против врагов, временами призывая их на поле боя.

Эльза Бладстоун присоединится к игре 13 февраля 2026 года в качестве Дуэлиста.