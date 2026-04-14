Разработчики Marvel Rivals опубликовали первый геймплейный трейлер Черной Кошки

Компания NetEase Games, разработчики геройского шутера Marvel Rivals, опубликовали первый геймплейный трейлер новой играбельной героини - легендарной воровки Фелиции Харди, более известной как Черная Кошка. Релиз персонажа состоится уже в ближайшую пятницу, 17 апреля, с выходом обновления Season 7.5.

Как и следовало ожидать от одной из самых опасных воровок вселенной Marvel, Черная Кошка появится на полях сражений с грацией танцовщицы и смертоносной точностью. Трейлер демонстрирует ее фирменный стиль боя: молниеносные рывки, акробатические прыжки и уникальную механику "Визитных карточек". Активировав эту способность, Фелисия может в прыжке атаковать любого врага в радиусе видимости, нанося ему процентный урон.

Сюжетная линия Черной Кошки в Marvel Rivals также не разочарует поклонников запутанных интриг. По лоре игры, Фелисию нанял Уилсон Фиск (Амбал), чтобы она проникла в Святилище Санктум Доктора Стрэнджа и украла Скрижаль Жизни и Времени. Однако, пока Амбал планировал использовать артефакт для сделки с Позолоченным Святым, Черная Кошка вынашивает собственный план - освободить пленников Фиска. "Да начнется двойная игра!", - гласит описание персонажа.

Озвучила новую героиню Эрика Линдбек, знакомая зрителям и игрокам по ролям в "Человеке-пауке" от Insomniac, Persona 5 и мультсериалу "Адский босс".

Выход обновления Season 7.5, вместе с которым Черная Кошка станет доступна для всех игроков Marvel Rivals, запланирован на 17 апреля 2026 года.