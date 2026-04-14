ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 472 оценки

Разработчики Marvel Rivals опубликовали первый геймплейный трейлер Черной Кошки

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания NetEase Games, разработчики геройского шутера Marvel Rivals, опубликовали первый геймплейный трейлер новой играбельной героини - легендарной воровки Фелиции Харди, более известной как Черная Кошка. Релиз персонажа состоится уже в ближайшую пятницу, 17 апреля, с выходом обновления Season 7.5.

Как и следовало ожидать от одной из самых опасных воровок вселенной Marvel, Черная Кошка появится на полях сражений с грацией танцовщицы и смертоносной точностью. Трейлер демонстрирует ее фирменный стиль боя: молниеносные рывки, акробатические прыжки и уникальную механику "Визитных карточек". Активировав эту способность, Фелисия может в прыжке атаковать любого врага в радиусе видимости, нанося ему процентный урон.

Сюжетная линия Черной Кошки в Marvel Rivals также не разочарует поклонников запутанных интриг. По лоре игры, Фелисию нанял Уилсон Фиск (Амбал), чтобы она проникла в Святилище Санктум Доктора Стрэнджа и украла Скрижаль Жизни и Времени. Однако, пока Амбал планировал использовать артефакт для сделки с Позолоченным Святым, Черная Кошка вынашивает собственный план - освободить пленников Фиска. "Да начнется двойная игра!", - гласит описание персонажа.

Озвучила новую героиню Эрика Линдбек, знакомая зрителям и игрокам по ролям в "Человеке-пауке" от Insomniac, Persona 5 и мультсериалу "Адский босс".

Выход обновления Season 7.5, вместе с которым Черная Кошка станет доступна для всех игроков Marvel Rivals, запланирован на 17 апреля 2026 года.

Трейлеры
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Giggity

норм жoпа, на этом как обычно всё, а так таже пантера или сросомаха

2
ExclusiveKirk

нуу, умеют. Че сказать то)

2
K0t Felix

Найс попец

2