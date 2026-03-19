Разработчики Marvel Rivals опубликовали трейлер боевого пропуска 7 сезона

20 марта в многопользовательском экшене Marvel Rivals стартует седьмой сезон под названием "Охота начинается". Обновление принесет с собой не только новый сюжетный контент и игровые режимы, но и масштабный боевой пропуск с десятком эксклюзивных обликов.

События нового сезона разворачиваются в Нью-Йорке, где появление могущественного артефакта - Скрижали Жизни и Времени - привело город к полному хаосу. Героям и злодеям предстоит сойтись в битве за контроль над древней реликвией.

Главными новинками игрового процесса станут три новые сюжетные миссии, появление играбельной героини Белой Лисы, мини-игра в баскетбол и тематическое событие "Двойная жизнь Питера Паркера". Однако главное, чего ждут игроки - это, безусловно, награды боевого пропуска.

Боевой пропуск 7-го сезона предложит игрокам 10 новых костюмов. Среди них как альтернативные версии известных персонажей, так и совершенно новые образы. Приобретенный пропуск не имеет срока действия, позволяя завершить его в любое удобное время.

Полный список костюмов Marvel Rivals в 7-м сезоне: