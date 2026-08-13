Разработчики Marvel Rivals отреагировали на скандал со скином Шторм

Разработчики Marvel Rivals отреагировали на волну критики из-за нового летнего костюма Шторм. Фанаты обратили внимание, что её Sacred Skies оказался единственным женским купальным скином в категории Epic, тогда как аналогичные костюмы других героинь получили более высокий статус Legendary.
На фоне этого в соцсетях распространился хэштег #JusticeForStorm, а часть игроков обвинила NetEase в недостаточном внимании к Шторм и другим темнокожим персонажам игры. В качестве примеров также приводили Чёрную Пантеру и других героев, которые получают косметические предметы заметно реже.
NetEase признала недовольство игроков и заявила, что прислушалась к отзывам сообщества. Компания решила повысить статус скина Sacred Skies с Epic до Legendary без дополнительной платы для покупателей. При этом костюм получит новую анимацию в лобби и обновлённую MVP-анимацию, а его текущая цена останется прежней — $16.
Разработчики также пообещали, что в течение года Шторм получит новые костюмы Legendary-уровня.
При этом NetEase отдельно попросила игроков не переходить границы: разработчики подчеркнули, что понимают сильную реакцию сообщества, но оскорбления и травля сотрудников и модераторов недопустимы.
Сейчас будут ныть, что разрабы расисты сделали скин для чёрного персонажа самым дешёвым xD
дали палец...
А можно как-то статистику посмотреть, сколько прибыли приносят шоколадные?) Громче всех орут, хотя по факту с них выхлопа ноль, искренне надеюсь, что китайцы под этих убежищ вечно обиженных не прогнуться, если даже в овервотче под повесточными близами внезапно осознали, что повестка бабки не несёт (где там их авентюра и королева стервятников? На помойке)
Т.е по итогу легендарный скин по цене эпика? Это расизм😐 // Руслан Варнин