Разработчики Marvel Rivals отреагировали на скандал со скином Шторм

Разработчики Marvel Rivals отреагировали на волну критики из-за нового летнего костюма Шторм. Фанаты обратили внимание, что её Sacred Skies оказался единственным женским купальным скином в категории Epic, тогда как аналогичные костюмы других героинь получили более высокий статус Legendary.

На фоне этого в соцсетях распространился хэштег #JusticeForStorm, а часть игроков обвинила NetEase в недостаточном внимании к Шторм и другим темнокожим персонажам игры. В качестве примеров также приводили Чёрную Пантеру и других героев, которые получают косметические предметы заметно реже.

NetEase признала недовольство игроков и заявила, что прислушалась к отзывам сообщества. Компания решила повысить статус скина Sacred Skies с Epic до Legendary без дополнительной платы для покупателей. При этом костюм получит новую анимацию в лобби и обновлённую MVP-анимацию, а его текущая цена останется прежней — $16.

Разработчики также пообещали, что в течение года Шторм получит новые костюмы Legendary-уровня.

При этом NetEase отдельно попросила игроков не переходить границы: разработчики подчеркнули, что понимают сильную реакцию сообщества, но оскорбления и травля сотрудников и модераторов недопустимы.