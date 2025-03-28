Разработчики Marvel Rivals планируют исправить потребление оперативной памяти во втором сезоне

Marvel Rivals остается самым популярным шутером с супергероями с более чем 170000 активных игроков в Steam. Однако на GDC 2025 директор игры признал, что еще есть способы минимизировать нагрузку на средние и низкие системы.
В беседе с PC Gamer директор Marvel Rivals Гуанъюнь Чэнь подчеркнул, что NetEase добавит экспериментальный флажок в лаунчер игры, что позволит игрокам «значительно» сократить потребление памяти.
Системные требования игры в настоящее время рекомендуют минимум 16 ГБ ОЗУ. Однако общепризнано, что игра на основе Unreal 5 является пожирателем памяти, часто потребляя более 90% ОЗУ. По словам Чена, это не простое исправление, но команда будет уделять этому приоритетное внимание, поскольку игра движется к запуску 2 сезона в середине апреля.
«Это очень большая проблема, но для ее исправления требуется много работы. Мы не можем просто выпустить ее в виде небольшого патча, нам нужно полностью ее протестировать. Но мы осознаем проблему и собираемся продолжать оптимизацию».
Чен также выделил некоторые сложности работы с Unreal 5, отметив, что, хотя движок технически надежен, требуется много тяжелой работы по оптимизации.
«Всем разработчикам сложно использовать движок и сделать его хорошим». Для нас это новый движок. Нам предстоит много тяжелой работы по его оптимизации».
В прошлом месяце Marvel Rivals получила поддержку DLSS 4, что помогло облегчить нагрузку на карты NVIDIA RTX. В то же время игрокам придется подождать до середины апреля, самое раннее, чтобы получить новые исправления.
16 гб в мультяшной игре да это позор придётся выкручивать все ползунки на миниму
Что позорного? 16 гигов уже в каждом ведре ест, это давно уже минимум
Оптимизации нет, но зато жопы есть.
и титьки
Ну все таки по лучше стало в с1,а то даже с конфигами лагало.....еще бы долгую загрузку починить // Алексей Алексеев
Спасибо
"Чен также выделил некоторые сложности работы с Unreal 5"
Так не работали б с ним , вон Ryse son of Rome до сих пор хорошо выглядит или KCD
Неплохо было бы. Хотел попробовать, не потянула система с 1660S и 16Gb оперативы // Игорь Бондаренко
При этом игра идёт лучше, чем Фортнайт
В виде DLC