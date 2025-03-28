Разработчики Marvel Rivals планируют исправить потребление оперативной памяти во втором сезоне

Marvel Rivals остается самым популярным шутером с супергероями с более чем 170000 активных игроков в Steam. Однако на GDC 2025 директор игры признал, что еще есть способы минимизировать нагрузку на средние и низкие системы.

В беседе с PC Gamer директор Marvel Rivals Гуанъюнь Чэнь подчеркнул, что NetEase добавит экспериментальный флажок в лаунчер игры, что позволит игрокам «значительно» сократить потребление памяти.

Системные требования игры в настоящее время рекомендуют минимум 16 ГБ ОЗУ. Однако общепризнано, что игра на основе Unreal 5 является пожирателем памяти, часто потребляя более 90% ОЗУ. По словам Чена, это не простое исправление, но команда будет уделять этому приоритетное внимание, поскольку игра движется к запуску 2 сезона в середине апреля.

«Это очень большая проблема, но для ее исправления требуется много работы. Мы не можем просто выпустить ее в виде небольшого патча, нам нужно полностью ее протестировать. Но мы осознаем проблему и собираемся продолжать оптимизацию».

Чен также выделил некоторые сложности работы с Unreal 5, отметив, что, хотя движок технически надежен, требуется много тяжелой работы по оптимизации.

«Всем разработчикам сложно использовать движок и сделать его хорошим». Для нас это новый движок. Нам предстоит много тяжелой работы по его оптимизации».

В прошлом месяце Marvel Rivals получила поддержку DLSS 4, что помогло облегчить нагрузку на карты NVIDIA RTX. В то же время игрокам придется подождать до середины апреля, самое раннее, чтобы получить новые исправления.