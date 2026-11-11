Разработчики Marvel Rivals показали дорожную карту 11-го сезона: Ночной Змей, новые скины и режим 18 на 18

Разработчики Marvel Rivals опубликовали подробную дорожную карту 11-го сезона, получившего название The Incursion. Старт запланирован на 13 ноября, а техническое обслуживание серверов начнется в 9:00 по UTC и займет около двух часов.

Первая половина сезона начнется 13 ноября с добавления Ночного Змея. Одновременно с ним в игре стартует ивент «Деяния Курта Вагнера», появится новый боевой пропуск «Вторжение», а также плюшевый аксессуар Пиклз. В тот же день в магазине появятся скины «Непреклонный мечник» для Ночного Змея, «Универсальный камердинер» для Гамбита и «Астральное забвение» для Плаща.

20 ноября стартует масштабное празднование Дня Rivals, а игрокам подарят скины линейки «Сияющий момент» для Белой Лисы, Ракеты, Джеффа, Локи, Алой Ведьмы и Лунного Рыцаря. Также анонсирована серия костюмов «Игровая жизнь».

27 ноября на карте появится новая локация — Точка вторжения, а на Таймс-сквер откроется новая зона развлечений «Галактический центр». Кроме того, в игре пройдет ивент «Ван Дайн: Матрица идей» с новыми образами.

4 декабря игрокам представят скины Магик и Шторм из серии «Сияющий момент», а также костюмы Звездного Лорда и Человека-факела из линейки «Вторжение». Дорожная карта завершается 11 декабря анонсом второй половины сезона, подробности о которой пока держатся в секрете.