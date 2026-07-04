Разработчики Marvel Rivals понерфили "достоинство" Капитана Америки в новом летнем скине

Всего через сутки после громкого выхода летнего костюма для Капитана Америки в игре Marvel Rivals разработчики компании NetEase внесли небольшое, но активно обсуждаемое изменение. Игроки заметили, что заметная выпуклость в области паха под обтягивающим купальником стала значительно менее выраженной.

Костюм, который появился 2 июля в рамках летнего обновления, сразу вызвал огромный резонанс в сети. Плотный красно-бело-синий купальный костюм, физика движения и очень откровенный дизайн передней части сделали его одним из самых обсуждаемых предметов в истории игры. Однако уже утром игроки начали сообщать, что достоинство Кэпа стало меньше, а физика не такой выраженной.

Часть игроков возмутилась "цензурой" и двойными стандартами, включая журналиста издания Forbes, который написал, что это "Крайне неуважительно по отношению к американской иконе в День независимости 4 июля". Другие считают правку обоснованной из-за технических проблем - например, в эмоции "Сесть" прибор Стива Роджерса проходил прямо сквозь стул. На момент публикации разработчики не давали официальных комментариев по поводу изменений. Летний костюм Капитана Америки остается доступен в магазине до 31 июля.

Нижняя часть Капитана Америки проходит сквозь текстуру стула.

Это уже не первый случай, когда Marvel Rivals привлекает внимание именно особенностями внешнего вида персонажей. Ранее игроки отмечали увеличение ягодиц у женских героев, например у Черной Кошки. Похоже, игра окончательно закрепила за собой репутацию самого смелого геройского шутера по части визуального фан-сервиса.