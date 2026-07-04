Разработчики Marvel Rivals понерфили "достоинство" Капитана Америки в новом летнем скине

Всего через сутки после громкого выхода летнего костюма для Капитана Америки в игре Marvel Rivals разработчики компании NetEase внесли небольшое, но активно обсуждаемое изменение. Игроки заметили, что заметная выпуклость в области паха под обтягивающим купальником стала значительно менее выраженной.
Костюм, который появился 2 июля в рамках летнего обновления, сразу вызвал огромный резонанс в сети. Плотный красно-бело-синий купальный костюм, физика движения и очень откровенный дизайн передней части сделали его одним из самых обсуждаемых предметов в истории игры. Однако уже утром игроки начали сообщать, что достоинство Кэпа стало меньше, а физика не такой выраженной.
Часть игроков возмутилась "цензурой" и двойными стандартами, включая журналиста издания Forbes, который написал, что это "Крайне неуважительно по отношению к американской иконе в День независимости 4 июля". Другие считают правку обоснованной из-за технических проблем - например, в эмоции "Сесть" прибор Стива Роджерса проходил прямо сквозь стул. На момент публикации разработчики не давали официальных комментариев по поводу изменений. Летний костюм Капитана Америки остается доступен в магазине до 31 июля.
Это уже не первый случай, когда Marvel Rivals привлекает внимание именно особенностями внешнего вида персонажей. Ранее игроки отмечали увеличение ягодиц у женских героев, например у Черной Кошки. Похоже, игра окончательно закрепила за собой репутацию самого смелого геройского шутера по части визуального фан-сервиса.
Пасарите, что они сделали с нашим мальчиком
Разжаловали
Женскую игровую аудиторию в игру привлекают 😄