Разработчики Marvel Rivals представили трейлер 3-го сезона - The Abyss Awakens

Новые герои появятся в игре с 11 июля

NetEase Games показала первый трейлер третьего сезона условно-бесплатного шутера Marvel Rivals. Контентное обновление под названием The Abyss Awakens выпустят уже 11 июля. Разработчики добавят в игру дампира Блэйда и мутантку Джин Грей, наделенную могучей космической сущностью — Фениксом. Главным злодеем сезона станет бог симбиотов Налл. Подробностями разработчики поделятся в ближайшее время.

Marvel Rivals вышла в начале декабря 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и доступна в облачном сервисе VK Play Cloud.