Разработчики Marvel Rivals предупредили о банах за намеренный слив матчей

Студия NetEase сообщила о новой проблеме в сообществе командного шутера Marvel Rivals — некоторые игроки начали намеренно проигрывать матчи за денежное вознаграждение. Разработчики назвали происходящее тревожной тенденцией и пообещали жёстко наказывать нарушителей.
Речь идёт о так называемом «стимулированном сливе» матчей. По данным разработчиков, на сторонних платформах пользователи размещают денежные задания, предлагая награду за саботаж игры против конкретных игроков. Тот, кто выполняет такое задание — например, намеренно бездействует или мешает команде — получает оплату.
В NetEase заявили, что подобная практика подрывает честность матчей и ухудшает игровой опыт для обычных пользователей. В связи с этим компания вводит специальную систему расследования, которая будет отслеживать подозрительное поведение и выявлять случаи саботажа.
Аккаунтам, уличённым в намеренном сливе матчей или бездействии во время игры, грозят серьёзные санкции. В числе возможных наказаний — временные ограничения и даже постоянная блокировка.
Разработчики также призвали игроков активно пользоваться системой жалоб. По словам команды, каждое сообщение о подозрительном поведении будет проверяться, чтобы поддерживать честную и комфортную игровую среду.
После разгоревшейся дискуссии платформа, через которую распространялись подобные задания, заявила, что собирается изменить формат работы и превратиться в сервис для сообщений о нарушителях, а не для поощрения саботажа. Однако разработчики всё равно намерены внимательно следить за ситуацией.
- но у меня палец устал!
- бан
Смешно когда в виртуальной реальности пытаются навязать игрокам неугодные игроделам особенности реальности. Причём методами из той же реальности.
Серьезно. Кто то выкладывает заказы на намеренный слив конкретному игроку и платит за это. Что с людьми не так.
Я думал новость про обычный тильт, когда человек перестает играть.Такое бывает в овере, если человек еще и обсирает, я таких репорчу. А тут такое.
А за то ещё будете банить, за не вливание бабок в этот онлайн мусор?
Вспоминается мне один издатель с двумя интересными буковками EA с его быдлофильдом
Если не хочешь играть то не мешай другим - вот принцип честной игры. А если нужны деньги устройся на работу.