Разработчики Marvel Rivals предупредили о банах за намеренный слив матчей

Студия NetEase сообщила о новой проблеме в сообществе командного шутера Marvel Rivals — некоторые игроки начали намеренно проигрывать матчи за денежное вознаграждение. Разработчики назвали происходящее тревожной тенденцией и пообещали жёстко наказывать нарушителей.

Речь идёт о так называемом «стимулированном сливе» матчей. По данным разработчиков, на сторонних платформах пользователи размещают денежные задания, предлагая награду за саботаж игры против конкретных игроков. Тот, кто выполняет такое задание — например, намеренно бездействует или мешает команде — получает оплату.

В NetEase заявили, что подобная практика подрывает честность матчей и ухудшает игровой опыт для обычных пользователей. В связи с этим компания вводит специальную систему расследования, которая будет отслеживать подозрительное поведение и выявлять случаи саботажа.

Аккаунтам, уличённым в намеренном сливе матчей или бездействии во время игры, грозят серьёзные санкции. В числе возможных наказаний — временные ограничения и даже постоянная блокировка.

Разработчики также призвали игроков активно пользоваться системой жалоб. По словам команды, каждое сообщение о подозрительном поведении будет проверяться, чтобы поддерживать честную и комфортную игровую среду.

После разгоревшейся дискуссии платформа, через которую распространялись подобные задания, заявила, что собирается изменить формат работы и превратиться в сервис для сообщений о нарушителях, а не для поощрения саботажа. Однако разработчики всё равно намерены внимательно следить за ситуацией.