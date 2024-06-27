Разработчики Marvel Rivals приглашают игроков на закрытый бета-тест игры

Разработчики из NetEase Games в ближайшее время дадут игрокам возможность лично опробовать предстоящий многопользовательский экшен Marvel Rivals. Уже в следующем месяце авторы проведут закрытое бета-тестирование игры, куда можно записаться через специальную форму. Избранные счастливчики смогут опробовать всех супергероев и режимы ещё до официального релиза.
Как сообщается, бета-тест Marvel Rivals пройдет с 23 июля. Игроки смогут в течение почти двух недель испытывать возможности каждого супергероя, исследовать карты и участвовать в разных битвах с включённым кроссплеем. Бета-тест продлится до 5 августа и будет доступен на PS5, Xbox Series, а также ПК.
Подать заявку на участие в бета-тестировании Marvel Rivals пока могут только консольные игроки. Регистрация для ПК-игроков состоится позднее — в июле, но зато будет доступна прямо через цифровой магазин Steam. Дата выхода игры остаётся неизвестной, вероятно, её раскроют уже после тестирования.