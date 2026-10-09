Разработчики Marvel Rivals пытаются предотвратить утечки сюжета "Мстителей: Судный день"

Студия NetEase, занимающаяся разработкой Marvel Rivals, принимает дополнительные меры, чтобы не раскрыть детали фильма «Мстители: Судный день» раньше времени. По словам игрового директора Гуанъюня Чэня, команда делает всё возможное, чтобы избежать утечек перед крупным кроссовером с киновселенной Marvel.

Весь 2026 год Marvel Rivals проводит тематические события, посвящённые фильмам о Мстителях. В апреле стартовало мероприятие по мотивам «Мстителей», добавившее асимметричный режим 6 на 1, где игроки сражаются против одного Локи. На этой неделе начинается событие по мотивам «Войны бесконечности» с режимом 2 на 2 команды по шесть игроков и битвами за Камни Бесконечности. Позже в этом месяце появится PvE-режим по мотивам «Финала», в котором 50 игроков смогут сразиться с Таносом и его армией.

Все эти события ведут к декабрьскому выходу «Мстителей: Судный день», ради которого разработчики готовят новый контент. Однако для его создания команде потребуется информация о фильме, которую Marvel Studios традиционно старается держать в секрете.

В интервью FRVR Чэнь заявил: «Мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить любые утечки во время этого важного события». Впрочем, сохранить секретность уже непросто: согласно неподтверждённым утечкам, в 11-м сезоне Marvel Rivals могут появиться Ночной Змей и Доктор Дум — персонажи, которым, как ожидается, отведена важная роль в фильме. Ранее также досрочно раскрыли появление Горра в десятом сезоне.

Пока неизвестно, насколько тесно игровой контент будет связан с сюжетными поворотами фильма. Кроссовер не обязательно потребует раскрытия ключевых событий «Судного дня», но разработчики явно намерены не допустить преждевременного появления важных деталей в сети.