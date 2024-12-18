Разработчики Marvel Rivals работают над внедрением кросс-прогрессии

Хотя игра уже поддерживает полноценный кросс-плей, игроки не могут получить доступ к своим скинам и прочим разблокированным предметам на аккаунтах разных платформ. Креативный директор Гуаньюнь Чен пояснил, что команда активно работает над решением этой проблемы. Одной из основных проблем является комиссия, которую цифровые магазины берут с покупок, например, Sony берет 30% с каждой транзакции через PSN.

Для решения этой проблемы разработчик, NetEase, вероятно, ведет переговоры с платформами Steam, EGS, PSN и Microsoft. Несмотря на сложности в имплементации, игры вроде Fortnite показывают, что кросс-прогрессия возможна.



Напомню, что вы можете получить бесплатный граффити "Джефф Земляной Акула", прочитав цифровой комикс Marvel Rivals внутри игры