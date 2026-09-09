Разработчики Marvel Rivals раскрыли состав боевого пропуска 10-го сезона

Всего через пару дней в Marvel Rivals выйдет масштабное обновление: 11 сентября стартует десятый сезон игры. Он посвящен Горру, богу-мяснику, и, таким образом, этот злодей станет 54-м персонажем игры.

Новый боевой пропуск для 10-го сезона Marvel Rivals называется The Godbomb, и из совершенно нового трейлера, опубликованного в сети, можно составить представление о том, что он может включать.

Эти потрясающие облики «небесного» уровня облачают десятерых героев в невероятно эффектные костюмы.

В их число входят Капитан Америка, Белая Лисица, Каратель (в классическом образе!), Доктор Стрэндж и Локи, выглядящий весьма импозантно. После выхода трейлера с появлением Горра фанаты всерьез опасались за судьбу Локи — ведь казалось, что злодей жестоко расправился с богом-трикстером, — так что будет любопытно узнать, как именно сюжетная предыстория расставит всё по своим местам.

Команда NetEase опубликовала анонс нового сезона Marvel Rivals:

В глубинах «Карьера богов» (God Quarry) тень легла на всех божеств Хроновселенной. Горр, Убийца богов, доставил в это космическое кладбище, находящееся вне пространства и времени, «Машину для сбора веры» (Faith-Harvesting Engine); он намерен привести в действие это совершенное оружие и уничтожить всех богов во всей реальности. Обратный отсчет до взрыва уже начался!