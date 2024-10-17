Разработчики Marvel Rivals уверены, что их игра не повторит судьбу Concord, одной из самых больших неудач в истории игр. Проект был закрыт всего через две недели после запуска из-за отсутствия аудитории. Директор Marvel Rivals Гуаньюнь Чен в интервью на Tokyo Game Show заявил, что команда абсолютно уверена в своей игре.
Чен подчеркнул, что их цель — создать игру, которая принесет удовольствие игрокам, а бренд Marvel позволит проекту выделяться среди других шутеров. С доступом к богатой библиотеке персонажей Marvel, включая героев комиксов и кинематографической вселенной, разработчики уверены, что Marvel Rivals станет уникальной игрой, отличной от конкурентов.
Кроме того, результаты недавнего опроса игроков после одной из бета-версий показали высокий уровень удовлетворенности: 70% игроков порекомендовали бы игру друзьям, а средний рейтинг составил 4,5 из 5 баллов. Эти данные поддерживают уверенность команды в успехе Marvel Rivals.
Ну так это норм игра потому что, но все равно не факт что будет популярна
Пора свою инквизицию заводить как в Вахе. Женские персонажи секси? Мужики натуралы? LGHDTV+ не замечены? Афро-викингов нет? Ну тогда одобрено, играем.
Легко громко заявлять о чём то не выпустив игру... это что то типа: у нас самые вкусные в мире вафли но пока что они в производстве и до конечного потребителя когда дойдут неизвестно!
// Дмитрий Иванов
Ну-ну, будем посмотреть
искренне верим что повторит и наконецто будут игры настоящие делаться а не подобная гвнина