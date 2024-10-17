Разработчики Marvel Rivals уверены, что их игра не повторит судьбу Concord, одной из самых больших неудач в истории игр. Проект был закрыт всего через две недели после запуска из-за отсутствия аудитории. Директор Marvel Rivals Гуаньюнь Чен в интервью на Tokyo Game Show заявил, что команда абсолютно уверена в своей игре.

Чен подчеркнул, что их цель — создать игру, которая принесет удовольствие игрокам, а бренд Marvel позволит проекту выделяться среди других шутеров. С доступом к богатой библиотеке персонажей Marvel, включая героев комиксов и кинематографической вселенной, разработчики уверены, что Marvel Rivals станет уникальной игрой, отличной от конкурентов.

Кроме того, результаты недавнего опроса игроков после одной из бета-версий показали высокий уровень удовлетворенности: 70% игроков порекомендовали бы игру друзьям, а средний рейтинг составил 4,5 из 5 баллов. Эти данные поддерживают уверенность команды в успехе Marvel Rivals.