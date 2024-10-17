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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.2 50 оценок

Разработчики Marvel Rivals уверены, что их игра не повторит судьбу Concord

butcher69
Новости

Разработчики Marvel Rivals уверены, что их игра не повторит судьбу Concord, одной из самых больших неудач в истории игр. Проект был закрыт всего через две недели после запуска из-за отсутствия аудитории. Директор Marvel Rivals Гуаньюнь Чен в интервью на Tokyo Game Show заявил, что команда абсолютно уверена в своей игре.

Чен подчеркнул, что их цель — создать игру, которая принесет удовольствие игрокам, а бренд Marvel позволит проекту выделяться среди других шутеров. С доступом к богатой библиотеке персонажей Marvel, включая героев комиксов и кинематографической вселенной, разработчики уверены, что Marvel Rivals станет уникальной игрой, отличной от конкурентов.

Кроме того, результаты недавнего опроса игроков после одной из бета-версий показали высокий уровень удовлетворенности: 70% игроков порекомендовали бы игру друзьям, а средний рейтинг составил 4,5 из 5 баллов. Эти данные поддерживают уверенность команды в успехе Marvel Rivals.

0
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Floww

Ну так это норм игра потому что, но все равно не факт что будет популярна

8
digitalkid

Пора свою инквизицию заводить как в Вахе. Женские персонажи секси? Мужики натуралы? LGHDTV+ не замечены? Афро-викингов нет? Ну тогда одобрено, играем.

2
Mazaxati

Легко громко заявлять о чём то не выпустив игру... это что то типа: у нас самые вкусные в мире вафли но пока что они в производстве и до конечного потребителя когда дойдут неизвестно!

0
Пользователь ВКонтакте

// Дмитрий Иванов

0
Agent Qracle

Ну-ну, будем посмотреть

0
Wolfenstein

искренне верим что повторит и наконецто будут игры настоящие делаться а не подобная гвнина

-3