Разработчики Marvel Rivals ужесточают наказания для ливеров и троллей

В Marvel Rivals хватает проблем, но самая раздражающая - обилие игроков, которые сливаются или покидают матч. Плохо начали игру и проиграли несколько столкновений подряд? Найдется как минимум один плакса, который покинет игру и заставит всех ждать окончания матча. После бесчисленных жалоб на людей, покидающих рейтинговые матчи, NetEase наконец объявила, что начнет выписывать более суровые штрафы для ливеров и троллей.

Мы увеличиваем строгость наказаний за бездействие, троллинг и ранний выход из матчей. По мере роста числа нарушений провинившийся игрок будет сталкиваться со все более длительными блокировками матчмейкинга. За повторяющиеся действия, которые постоянно портят игровой опыт другим, мы применим еще более строгие дисциплинарные меры.

Быстрый матч также получит собственную систему банов, отдельную от режима "Аркада", а наказания за выход из игры будут увеличены. Сейчас за частые выходы из матчей игрок получает 15 минут блокировки - возможно, теперь нас ждут баны на полчаса. Официальное заявление разработчиков звучит так:

Приветствуем, Соперники! Каждый командный матч зависит от активного участия каждого члена команды. Бездействие, троллинг или ранний выход из матча нарушают нормальный ход игры и ложатся несправедливым бременем на товарищей по команде. Мы увеличиваем строгость наказаний за эти нарушения. Быстрый матч больше не будет делить уровень наказаний с режимом "Аркада" - у него будет собственный независимый уровень, причем строже прежнего.

При этом разработчики учитывают то, что игрок покинул матч не по своей вины:

Мы понимаем, что в реальном мире случаются сетевые отключения и сбои оборудования. Если вы получили наказание из-за аномального отключения, подайте апелляцию через поддержку - после проверки наказание отменят. Выдача наказаний - не наша конечная цель; защита прав преданных игроков и создание среды, где каждый стремится к победе вместе, - вот чего мы хотим достичь. Зажигайте в бою!