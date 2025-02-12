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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 290 оценок

Разработчики Marvel Rivals все таки отказались от ранговых откатов, почти сразу после его анонса

tamikkq
Новости

10 февраля разработчики Marvel Rivals анонсировали, введение рангового отката в середине каждого сезона на четыре дивизиона.

Игроки, приняли эту новость отрицательно и заполонили сообщениями Авторов, так как Раногвые откаты оказывают давление и заставляют играть в игру чаще обычного, и понижают шанс получения наград за достижение определенного рейтинга.

Всего через 12 часов после анонса разработчики Marvel Rivals сообщили, что на фоне наплыва отрицательных отзывов решили не вводить ранговые откаты в середине сезона.

Первая половина этого сезона как обычно закончится 21 февраля, но ранг игроков останется прежним. Чтобы получить ранговые награды за вторую половину сезона, нужно будет отыграть десять рейтинговых матчей.

В сообществе игроков поблагодарили авторов игры за быстрый ответ и за то что они пошли на встречу игрокам.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
IbruhmanI

Кто вообще откатывает ранг в средине сезона? Обычно ведь на старте нового

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