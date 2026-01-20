Разработчики Marvel Rivals введут наказания за AFK-игроков

Разработчики Marvel Rivals намерены навести порядок в онлайне и ввести наказания для игроков, которые намеренно бездействуют во время матчей. Речь идёт прежде всего о тех, кто стоит AFK ради искусственного повышения рейтинга, мешая команде и портя игровой процесс.

Новая система будет работать автоматически и отслеживать подобные нарушения без участия модераторов. В зависимости от частоты и серьёзности проступков к игрокам могут применяться разные меры — от предупреждений до временной блокировки аккаунта, а в крайних случаях и полного бана.

В целом сообщество положительно отнеслось к инициативе. При этом многие игроки отмечают, что проблема AFK — не единственная: немало недовольства вызывают и те, кто специально сливает матчи или выходит из них раньше времени. Фанаты призывают разработчиков распространить жёсткие меры и на такие формы токсичного поведения.