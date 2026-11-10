Разработчики Marvel Rivals выпустили трейлер 11-го сезона: новым героем игры станет Ночной Змей

Разработчики Marvel Rivals выпустили трейлере следующего сезона и официально подтвердили, что новым героем игры станет Ночной Змей (Курт Вагнер). Он появится в игре уже в эту пятницу вместе со стартом 11-го сезона под названием "Судный день". Ожидается, что этот участник Людей Икс будет выполнять роль стратега (лекаря) и сможет использовать свою способность к телепортации, чтобы спасать союзников из-под удара.

Сюжет сезона обещает столкновение двух временных линий:

Настоящее и будущее движутся к Вторжению. Нью-Йорк и Нуэва-Йорк вот-вот столкнутся лоб в лоб!

— говорится в описании обновления. Игрокам предстоит узнать, как действия героев повлияют на амбиции двух Докторов Думов.

В финале трейлера было показано, что новым героем обновления 11.5 в декабре станет Дракула, пробуждающийся от своего сна. Это опровергает прежние утечки, согласно которым в середине сезона ожидали появления Доктора Дума. Учитывая, что сезон называется "Судный день" и в нем обыгрывается конфликт между Доктором Думом и Думом 2099, отсутствие последнего в текущем сезоне выглядит неожиданно, но, вероятно, он появится позже - возможно, уже в следующем году.

Официальные изменения баланса и подробные патчноуты будут опубликованы позже. Обновление выходит 13 ноября.