Разработчики Marvel Rivals запретили журналистам ругать игру и называть её "клоном Overwatch"

В прошлую пятницу запустилось закрытое альфа-тестирование бесплатного сетевого экшена Marvel Rivals, который визуально и геймплейно напоминает серию Overwatch, только с супергероями Marvel. Вместе с обычными игроками в тестировании могли принять участие журналисты и другие представители медиа, однако авторы игры выставили им серьезные требования. Чтобы получить ранний доступ к игре, нужно было подписать специальный контракт, запрещающий каким-либо образом критиковать Marvel Rivals.
На то, что в NetEase Games не принимают плохие отзывы, обратил внимание профессиональный стример Себастьян Руис. На своей личной страничке он поделился скриншотом контракта, который его заставляли подписать студия, чтобы выдать доступ к Marvel Rivals. Отдельным пунктом в документе обозначается запрет на негативные высказывания о игре. Это обосновывается якобы тем, что экшен еще находится в разработке и не представлен в завершенном виде. При этом контракт также предписывает ограничение на сравнение Marvel Rivals с Overwatch и другими играми подобного жанра.
Фактически журналистам и стримерам разрешается только рассказывать о основных аспектах игры и планах разработчиков. Забавно, но как оказалось, многие стримеры согласились подписать такой контракт. Они не ожидали серьезных требований и поэтому подписали его даже не читая, поэтому часть из них уже успела нарушить требования и рискует получить блокировку от NetEase.
Сразу видно уверенность разрабов в своём продукте
Зашел 2 дня назад на твич. Смотрю марвел ривалс. Первая мысль - овервотч от 3 лица. И там так же ребята толкали груз до контрольной точки. И сразу вышел
толкать груз - паладины, не?
А я в них не играл, но видимо паладины тоже.
Орнул чет. Смотрел обзор всех персонажей и геймплей. Ну выглядит как унылая дрочильня для смартфона. Я вот ни разу не фанат овервотч как и уж тем более близопомойки, но для сравнивать эти игры чистое оскорбление овервотча.
Очередной провал от марвел видимо мстителей мало было
Потому надо было делать оффлайн, как раз мстители и провалились что норм оффлайна не было
В мстителях есть оффлайн режим // Глеб Громов
журналистика 21 века
Надо на каждом шагу орать овервотч, посмотрим запретят не?