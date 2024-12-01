Росомаха засветился в релизном ролике Marvel Rivals

NetEase выпустила релизный трейлер Marvel Rivals с говорящим названием Rivals 'Til the End («Сражайся до конца»). В ролике под бодрую музыку показали целую россыпь супергероев — тут вам и Мстители, и Человек-паук, и многие другие любимые персонажи Marvel.

Но самое интересное — в трейлере впервые показали героев, которых не было в летнем бета-тесте. Особенно порадовал Росомаха в стильной куртке, отсылающей к его классическому жёлто-голубому костюму. Компанию Логану составили Чёрная вдова, Железный кулак, Девушка-белка, а также парочка Плащ и Кинжал.

Сама игра уже готова к выходу и появится на прилавках 6 декабря. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X. Сразу после релиза начнётся нулевой сезон, а в январе стартует первый полноценный. И это только начало — в NetEase собираются развивать проект годами, постоянно добавляя новых героев, карты, режимы и события.