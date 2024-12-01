Росомаха засветился в релизном ролике Marvel Rivals

NetEase выпустила релизный трейлер Marvel Rivals с говорящим названием Rivals 'Til the End («Сражайся до конца»). В ролике под бодрую музыку показали целую россыпь супергероев — тут вам и Мстители, и Человек-паук, и многие другие любимые персонажи Marvel.
Но самое интересное — в трейлере впервые показали героев, которых не было в летнем бета-тесте. Особенно порадовал Росомаха в стильной куртке, отсылающей к его классическому жёлто-голубому костюму. Компанию Логану составили Чёрная вдова, Железный кулак, Девушка-белка, а также парочка Плащ и Кинжал.
Сама игра уже готова к выходу и появится на прилавках 6 декабря. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X. Сразу после релиза начнётся нулевой сезон, а в январе стартует первый полноценный. И это только начало — в NetEase собираются развивать проект годами, постоянно добавляя новых героев, карты, режимы и события.
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хух. я уж подумал что Джекман снялся. а тут просто моделька. кои может любой сделать.
Не. Реальных актёров тут не будет, даже в качестве озвучки. А вот образы из фильмов и комиксов уже есть. Алая ведьма из Доктора Стрэнджа, последний ЧП и т.д. Росомаха в жёлтосинем костюме точно будет -- тут можно и не ванговать.
ну и песню подобрали...
Ну норм Рося кста, каноничный - а не этот великан из кино =) Кто будет против - Рося он коротышка всегда был и есть до сих пор в комиксах.
Но это не точно