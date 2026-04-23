Сегодня в Marvel Rivals начнется PVE-событие "Кровавая охота", в котором игрокам предстоит сразиться с Дракулой

Издательство NetEase раскрыло детали нового игрового события для популярного геройского шутера Marvel Rivals. Режим под названием "Кровавая охота" станет доступен игрокам уже сегодня, 23 апреля, в рамках обновления второй половины 7 сезона.

Согласно опубликованному трейлеру, новинка представляет собой PvE-кооператив, где четыре игрока объединяются, чтобы дать отпор полчищам вампиров под управлением ИИ. Финальными боссами режима, судя по всему, выступят сам граф Дракула и криминальный авторитет Амбал.

Чтобы спасти Нью-Йорк, команде из четырех человек предстоит сражаться с ордами вампиров, прикрывая спины друг другу и выстраивая тактику на ходу. Как и в предыдущем PvE-событии "Зомби Marvel", выбор героев будет ограничен. В "Кровавой охоте" доступны: Лунный рыцарь, Блэйд, Девушка-белка, Тор, Каратель и Джефф. Разработчики разрешают выбирать одинаковых персонажей, при этом для каждого героя в этом режиме будут действовать измененные способности, новые навыки и древа талантов.

По мере прохождения игроки смогут собирать свитки арканума для усиления бойцов и экипировать различное снаряжение. Враги становятся сильнее со временем: от рядовых миньонов и летучих мышей до искаженных версий известных героев, таких как оборотень Капитан Америка. Режим будет доступен до 30 июля.

Помимо этого, стартует новое событие "Вечер адского пламени", во время которого платные образы получат Лунный Рыцарь и Феникс, а бесплатный - Эмма Фрост. Событие будет доступно до 28 мая.