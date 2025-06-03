Шах и мат: В Marvel Rivals добавят временный режим в стиле автошахмат

Разработчики Marvel Rivals представили трейлер нового временного режима — Ultron’s Battle Matrix Protocol, вдохновлённого жанром автошахмат. Это экспериментальный формат сражений 6 на 6, который станет доступен с 6 по 23 июня 2025 года.

В этом режиме игроки используют специальные модули, усиливающие героев или создающие между ними синергию. Модули помогут наращивать мощь команды и адаптироваться к тактике противников. Побеждает тот, кто сумеет правильно выбрать усиления и построить стратегию по ходу матча.

Ultron’s Battle Matrix Protocol входит в обновление сезона 2.5, стартовавшее 30 мая. Вместе с режимом в игру добавили нового персонажа — Альтрона, одного из ключевых антагонистов вселенной Marvel.

Если режим понравится игрокам, он может остаться в игре и после завершения ивента.