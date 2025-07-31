Система шейдеров Marvel Rivals была полностью переработана для улучшения производительности на ПК

Marvel Rivals продолжает набирать популярность, превысив отметку в 40 миллионов игроков, но именно на ПК проект испытывал серьёзные трудности с производительностью. В сезоне 3.5 разработчики решили кардинально решить эту проблему — система шейдеров была полностью переделана.

Как сообщил креативный директор Гуанюнь «Гуангуан» Чен, теперь шейдеры загружаются заранее в лобби, а не перед самым боем. Это изменение обещает существенное снижение времени ожидания и, что важнее, значительное уменьшение использования оперативной памяти. Такой подход должен устранить подтормаживания, фризы и другие баги, с которыми сталкивались пользователи на средних и слабых конфигурациях.

Сезон 3.5 явно ориентирован на улучшение стабильности и комфорта игры на ПК. Помимо шейдеров, улучшения затронули и другие аспекты:

— Оптимизирована работа клиента, снижен риск вылетов.

— Усилен анти-токсичный функционал: фильтрация чатов, жёстче наказания за выход из матчей.

— Введена система компенсации очков за игру в неполной команде.

Также в сезоне появится новый персонаж Блэйд и свежие командные связки, но главное — Marvel Rivals наконец делает серьёзный шаг навстречу владельцам ПК, страдавшим от нестабильной оптимизации.