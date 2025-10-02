Сорвиголова ворвался в Marvel Rivals - новый трейлер демонстрирует геймплейные особенности героя

10 октября в Marvel Rivals начнётся промежуточный сезон 4.5, и главным событием станет появление нового героя — Сорвиголовы, Человека без страха. В свежем трейлере разработчики показали его геймплей и способности, ориентированные на ближний бой.

Сорвиголова представлен как дуэлянт с уникальными механиками. Он способен видеть сквозь стены на ограниченной дистанции, отмечать врагов и мгновенно бросаться к ним, нанося серию ударов. Побеждая отмеченную цель, игрок получает сброс перезарядки и заряды для усиленных атак — более мощного удара в ближнем бою или снаряда, отскакивающего от поверхностей.

Особенно выделяется его ультимативная способность: все, кто смотрят на Сорвиголову во время её активации, теряют зрение и получают урон, а сам герой при этом создаёт щиты от ближних атак.

Кроме нового персонажа, сезон 4.5 принесёт новый игровой режим (детали раскроют 17 октября), праздничные события в стиле Хэллоуина и первые тесты кроссплатформенного прогресса — его полноценный запуск ожидается в пятом сезоне.

Marvel Rivals продолжает расширяться, и теперь игрокам предстоит выяснить, сможет ли Сорвиголова найти своё место в метаигре и изменить баланс сражений.