Статистический портал Rivals Codex показал, каких героев чаще всего выбирают в Marvel Rivals

Сайт Rivals Codex раскрыл статистику по персонажам Marvel Rivals. Сам портал, кстати, неофициальный, но известный инсайдер Миллер Росс уверяет, что все данные получены прямо от разработчиков из NetEasy.

И вот что интересно: оказывается, в обычных матчах игроки чаще всего выбирают довольно неожиданную пятёрку — Сухопутную акулу Джеффа, Плаща и Кинжал, Луну Сноу, Мантис и Венома. А вот более известные герои вроде Росомахи и Чёрной пантеры почему-то оказались в самом конце списка популярности. Компанию им составили Шторм, Нэмор и Чёрная вдова.

В рейтинговых играх ситуация немного другая: тут в лидерах Плащ и Кинжал, Мантис, Луна Сноу, всё тот же Джефф и Пени Паркер. А меньше всего берут Чёрную пантеру, Девушку-белку, Росомаху, Чёрную вдову и Шторм.