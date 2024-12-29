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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
6.9 175 оценок

Статистический портал Rivals Codex показал, каких героев чаще всего выбирают в Marvel Rivals

Lunersun
Новости

Сайт Rivals Codex раскрыл статистику по персонажам Marvel Rivals. Сам портал, кстати, неофициальный, но известный инсайдер Миллер Росс уверяет, что все данные получены прямо от разработчиков из NetEasy.

И вот что интересно: оказывается, в обычных матчах игроки чаще всего выбирают довольно неожиданную пятёрку — Сухопутную акулу Джеффа, Плаща и Кинжал, Луну Сноу, Мантис и Венома. А вот более известные герои вроде Росомахи и Чёрной пантеры почему-то оказались в самом конце списка популярности. Компанию им составили Шторм, Нэмор и Чёрная вдова.

В рейтинговых играх ситуация немного другая: тут в лидерах Плащ и Кинжал, Мантис, Луна Сноу, всё тот же Джефф и Пени Паркер. А меньше всего берут Чёрную пантеру, Девушку-белку, Росомаху, Чёрную вдову и Шторм.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Альбиберчери

мерзкая сухопутная акула с кошачьими подушками

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Pycckuu_XAKEP

мусор вся эта Marvel

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jax baron

Шторм норм, а вот рассомаха и пантера вообще уронов не наносят - к ним же относятся - магнето ( ни норм защиты ни атаки) белка ( так как ей вообще умудриться попасть надо) ракета енот - чисто поддержка, урон еле еле, и человек паук урон норм но чтоб попасть надо обосраться и выкручиваться как боженька, псайлок только ульта норм - таж же слабая, зимний солдат - это суповой набор - нет норм урона так и навыки бред. Остальные которые в список не вошли или норм играть или как хелла худо бедно - но жить можно.

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