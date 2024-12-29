Статистический портал Rivals Codex показал, каких героев чаще всего выбирают в Marvel Rivals

Сайт Rivals Codex раскрыл статистику по персонажам Marvel Rivals. Сам портал, кстати, неофициальный, но известный инсайдер Миллер Росс уверяет, что все данные получены прямо от разработчиков из NetEasy.
И вот что интересно: оказывается, в обычных матчах игроки чаще всего выбирают довольно неожиданную пятёрку — Сухопутную акулу Джеффа, Плаща и Кинжал, Луну Сноу, Мантис и Венома. А вот более известные герои вроде Росомахи и Чёрной пантеры почему-то оказались в самом конце списка популярности. Компанию им составили Шторм, Нэмор и Чёрная вдова.
В рейтинговых играх ситуация немного другая: тут в лидерах Плащ и Кинжал, Мантис, Луна Сноу, всё тот же Джефф и Пени Паркер. А меньше всего берут Чёрную пантеру, Девушку-белку, Росомаху, Чёрную вдову и Шторм.
мерзкая сухопутная акула с кошачьими подушками
мусор вся эта Marvel
Шторм норм, а вот рассомаха и пантера вообще уронов не наносят - к ним же относятся - магнето ( ни норм защиты ни атаки) белка ( так как ей вообще умудриться попасть надо) ракета енот - чисто поддержка, урон еле еле, и человек паук урон норм но чтоб попасть надо обосраться и выкручиваться как боженька, псайлок только ульта норм - таж же слабая, зимний солдат - это суповой набор - нет норм урона так и навыки бред. Остальные которые в список не вошли или норм играть или как хелла худо бедно - но жить можно.