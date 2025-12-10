ЧАТ ИГРЫ
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 435 оценок

Стримерша и косплеерша Prez раскрыла, что она послужила моделью для тела Роуг в Marvel Rivals

2BLaraSex 2BLaraSex

Популярная стримерша и косплеерша Prez (также известная под ником Demon_President) раскрыла, что именно она послужила прототипом для тела культовой героини Роуг в многопользовательском шутере Marvel Rivals от NetEase Games. Prez, которая описывает себя как "усталая тетушка, которая иногда стримит и косплеит", поделилась новостью в своих соцсетях:

Наконец-то могу рассказать, что я была моделью для тела Роуг в Marvel Rivals! Большое спасибо NetEase за эту возможность.

Это не первый ее опыт модели для Marvel Rivals: в декабре 2024 года она также раскрыла, что была моделью для персонажа Кинжал. Разработчики Marvel Rivals давно известны тем, что используют настоящих моделей для своих женских персонажей, например моделью Сью Шторм и Псайлок стала косплеерша Aruuu. Она даже в шутку написала, что разработчики попросили ее "сохранять попу белой" для будущих сканирований.

Модель Сью Шторм в Marvel Rivals попросили сохранить попу белой для будущих сканирований

Роуг появится в игре уже в эту пятницу, 12 декабря. Она присоединится к ростеру играбельных персонажей в качестве Танка.

13
5
Комментарии:  5
Twitch Stream Moments

В эта парашу ещё кто играет ну это полный пздц Fp

8
6363

это намного лучше овервотча

1
askazanov

Чё, деньги закончились, надо попиариться? ))))

5
Dellinger

Интеллектуально -.-

1
6363

Мало фото)