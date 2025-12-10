Стримерша и косплеерша Prez раскрыла, что она послужила моделью для тела Роуг в Marvel Rivals

Популярная стримерша и косплеерша Prez (также известная под ником Demon_President) раскрыла, что именно она послужила прототипом для тела культовой героини Роуг в многопользовательском шутере Marvel Rivals от NetEase Games. Prez, которая описывает себя как "усталая тетушка, которая иногда стримит и косплеит", поделилась новостью в своих соцсетях:

Наконец-то могу рассказать, что я была моделью для тела Роуг в Marvel Rivals! Большое спасибо NetEase за эту возможность.

Это не первый ее опыт модели для Marvel Rivals: в декабре 2024 года она также раскрыла, что была моделью для персонажа Кинжал. Разработчики Marvel Rivals давно известны тем, что используют настоящих моделей для своих женских персонажей, например моделью Сью Шторм и Псайлок стала косплеерша Aruuu. Она даже в шутку написала, что разработчики попросили ее "сохранять попу белой" для будущих сканирований.

Роуг появится в игре уже в эту пятницу, 12 декабря. Она присоединится к ростеру играбельных персонажей в качестве Танка.