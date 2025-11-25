Стримерша по Marvel Rivals научила свою собаку лечить союзников по команде

В сообществе командного шутера Marvel Rivals завирусился необычный ролик с участием стримерши под ником poopernoodle и её питомца. Девушка нашла оригинальный способ разнообразить геймплей, научив свою таксу по кличке Пи (Pea) играть за персонажа поддержки. Конечно, до полноценного тиммейта собаке еще далеко, но со своей ролью она уже прекрасно справляется.

Дуэт управлял героем Джеффом. Стримерша взяла на себя ответственность за передвижение и основные механики, а собаке доверила функцию лечения команды. Для этого была настроена специальная макро-кнопка: нажимая на неё лапой, Пи активировала способность сбрасывания исцеляющих пузырей для союзников.

Перед началом реального матча стримерша провела тренировку на полигоне, поощряя питомца угощениями за правильные действия. Во время самой игры собака внимательно следила за происходящим и своевременно оказывала поддержку тиммейтам.

Видео с необычным геймплеем быстро набрало популярность, преодолев отметку в 1 миллион просмотров в социальной сети X (Twitter). Комментаторы с восторгом встретили нового «игрока», отмечая в шутку, что такса справляется с обязанностями лекаря «на 1000% лучше», чем многие случайные союзники в онлайн-матчах.