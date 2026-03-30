"Сверхлюдей" не будет: в Marvel Rivals начали массово банить за макросы

Разработчики Marvel Rivals ужесточили правила и объявили настоящую войну макросам. Теперь использование подобных инструментов официально считается серьёзным нарушением и может привести к жёстким санкциям.
Причиной стали участившиеся случаи «сверхчеловеческой» игры — когда пользователи выполняют сложные действия с недостижимой для обычного человека скоростью. Макросы позволяют автоматизировать комбинации и получать заметное преимущество, что напрямую влияет на баланс матчей.
В студии сообщили, что усилили систему отслеживания. Помимо автоматических алгоритмов, применяется и ручная проверка подозрительных аккаунтов, чтобы точнее выявлять нарушителей и избегать ошибок.
Наказания варьируются от временных ограничений на матчмейкинг до полного перманентного бана. Всё зависит от серьёзности нарушения и частоты использования запрещённых методов.
Разработчики подчёркивают: макросы — это не навык, а нечестное преимущество. Ужесточение контроля направлено на сохранение честной конкуренции и комфортной атмосферы для всех игроков.
не помню ни 1 игру в которой бы успешно победили всех читеров
Игре пошел второй год, а они только сейчас вспомнили о проблеме, о которой все говорили с самого начала. Макросы, автолок и так далее. Забавно об этом читать, когда игра явно теряет аудиторию в следствие наплевательского отношения именно к балансу, как игроков, так и персонажей. Того и гляди, на вторую годовщину будет полностью сбалансированная, но пустая игра
Макрос - ловушка...