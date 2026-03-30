"Сверхлюдей" не будет: в Marvel Rivals начали массово банить за макросы

Разработчики Marvel Rivals ужесточили правила и объявили настоящую войну макросам. Теперь использование подобных инструментов официально считается серьёзным нарушением и может привести к жёстким санкциям.

Причиной стали участившиеся случаи «сверхчеловеческой» игры — когда пользователи выполняют сложные действия с недостижимой для обычного человека скоростью. Макросы позволяют автоматизировать комбинации и получать заметное преимущество, что напрямую влияет на баланс матчей.

В студии сообщили, что усилили систему отслеживания. Помимо автоматических алгоритмов, применяется и ручная проверка подозрительных аккаунтов, чтобы точнее выявлять нарушителей и избегать ошибок.

Наказания варьируются от временных ограничений на матчмейкинг до полного перманентного бана. Всё зависит от серьёзности нарушения и частоты использования запрещённых методов.

Разработчики подчёркивают: макросы — это не навык, а нечестное преимущество. Ужесточение контроля направлено на сохранение честной конкуренции и комфортной атмосферы для всех игроков.