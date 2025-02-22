"Своих героев придумаем": глава NetEase пытался избежать выплат Disney и чуть не загубил Marvel Rivals

Bloomberg пишет, что успешный шутер Marvel Rivals, заработавший для NetEase более $200 млн с декабрьского выхода, мог вообще не появиться на свет. По словам источников, глава компании Уильям Динг всерьёз думал свернуть проект, так как не хотел платить Disney за использование их персонажей.
Дело дошло до того, что Динг даже предложил художникам студии заменить известных героев Marvel собственными персонажами NetEase. От этой затеи, правда, пришлось быстро отказаться. Как считают источники, такие метания в итоге стоили компании миллионы долларов. А представитель NetEase, кстати, вообще отрицает эту информацию и говорит о давнем сотрудничестве с Marvel ещё с 2017 года.
И все эти проблемы возникли не на пустом месте — последние два с половиной года у китайской компании дела идут не очень. Рост замедлился, ключевые показатели падают. Отсюда и массовые увольнения, закрытия студий и сокращение вложений в зарубежные проекты. Вот буквально на этой неделе NetEase уволила часть американской команды Marvel Rivals, хотя игра показывает отличные результаты. В компании это объяснили желанием повысить эффективность разработки.
При этом в NetEase продолжают утверждать, что не собираются отказываться от глобального развития. Но слухи говорят об обратном — якобы издатель избавляется почти от всех своих зарубежных игровых компаний из-за роста расходов.
Очередные маразматики в управление. Ничего нового. Уволить команду которая принесла деньги, это уровень юбисофт.
Он там еще рассказывает, что игры не приносящие 100млн в месяц , не стоят даже шевеления мизинчика. И что они сосредоточатся на дешевых моб играх, которые будут приносить 100 и 100 миллионов.
Что тут сказать. Удачи ему.
Этот маразматик еще и студию ouka закрыл. Не, это прям, современный эффективный руководитель крупного игрового издательства. Прям все признаки тупого имбецила на лицо.
Ну, они в том же ОН чисто на продаже лутбоксов с скинами заработали космические деньги
Тогда бы эта игра была на уровне The first Descendant и не могла конкурировать с Овервотчем. Вообще китаёзы ничего своего не могу придумать по факту))