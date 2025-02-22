"Своих героев придумаем": глава NetEase пытался избежать выплат Disney и чуть не загубил Marvel Rivals

Bloomberg пишет, что успешный шутер Marvel Rivals, заработавший для NetEase более $200 млн с декабрьского выхода, мог вообще не появиться на свет. По словам источников, глава компании Уильям Динг всерьёз думал свернуть проект, так как не хотел платить Disney за использование их персонажей.

Дело дошло до того, что Динг даже предложил художникам студии заменить известных героев Marvel собственными персонажами NetEase. От этой затеи, правда, пришлось быстро отказаться. Как считают источники, такие метания в итоге стоили компании миллионы долларов. А представитель NetEase, кстати, вообще отрицает эту информацию и говорит о давнем сотрудничестве с Marvel ещё с 2017 года.

И все эти проблемы возникли не на пустом месте — последние два с половиной года у китайской компании дела идут не очень. Рост замедлился, ключевые показатели падают. Отсюда и массовые увольнения, закрытия студий и сокращение вложений в зарубежные проекты. Вот буквально на этой неделе NetEase уволила часть американской команды Marvel Rivals, хотя игра показывает отличные результаты. В компании это объяснили желанием повысить эффективность разработки.

При этом в NetEase продолжают утверждать, что не собираются отказываться от глобального развития. Но слухи говорят об обратном — якобы издатель избавляется почти от всех своих зарубежных игровых компаний из-за роста расходов.