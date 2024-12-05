Только косметические предметы и бессрочные боевые пропуска: NetEase раскрыла детали монетизации Marvel Rivals

NetEase поделилась подробностями монетизации предстоящей Marvel Rivals, включая предстоящие сезоны, микротранзакции и валюты. Разработчики уверяют, что в игре нет элементов "pay to win".

В Marvel Rivals используются две валюты: Lattice и Units. Lattice являются премиальной валютой и покупаются за реальные деньги (1 лат = $0,99). Units можно заработать, участвуя в событиях, выполняя достижения и в рамках Battle Pass. Lattice и Units можно будет обменивать по курсу 1:1.

Battle Pass первого сезона, Season 0: Doom's Rise, обойдется в 490 Lattice (около $5) и предложит пять скинов, включая легендарный наряд для Мантис, и другие косметические предметы. Главное преимущество — срок действия платного Battle Pass не ограничен, и его награды можно собирать даже в следующих сезонах. Бесплатный уровень Battle Pass также включает минимум один эпический наряд.

Будущие Battle Pass будут стоить вдвое дороже, но предложат больше контента. Бесплатные игроки смогут получать косметику и скины за участие в событиях и выполнение заданий.

Marvel Rivals выходит 6 декабря и уже доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X/S.