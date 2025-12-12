"Тот самый голос": Пётр Гланц вернётся к роли Дэдпула в моде от Studii Net для Marvel Rivals

Фанаты Дэдпула могут ликовать: студия Studii Net анонсировала русскую озвучку персонажа для игры "Marvel Rivals" и за голос неугомонного наёмника вновь возьмётся Пётр Гланц, официально признанный "тем самым голосом" Дэдпула в России.

Для многих поклонников киновселенной Marvel именно актерская игра Гланца стали неотъемлемой частью образа Уэйда Уилсона. Актёр озвучивал героя в официальных релизах фильмов о Дэдпуле, и его работа получила широкое признание - зрители неоднократно отмечали, что русский дубляж с Гланцем идеально передаёт фирменный сарказм и энергетику персонажа.

В честь анонса студия Studii Net представила дублированный трейлер Дэдпула, где можно в полной мере оценить, как знакомый голос вписывается в игровой контекст.

Бета версию мода уже можно скачать на сайте, во вкладке "Файлы" но релиз трейлера с голосом Гланца уже вызвал бурную реакцию в сообществе. Фанаты отмечают, что такое решение "возвращает атмосферу оригинальных фильмов" и делает игровой опыт более погружающим.

Studii Net обещает делиться обновлениями по мере продвижения работы. Следить за новостями можно на официальных ресурсах студии.