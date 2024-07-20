Трейлер Marvel Rivals рассказывает о квантовой магии Адама Уорлока

Marvel Rivals обещает внушительный список культовых героев и злодеев Marvel, за которых можно будет играть. Чтобы продолжить нагнетать шумиху вокруг грядущего геройского шутера 6v6, NetEase Games регулярно выпускает трейлеры, рассказывающие о различных персонажах из этого списка. В новом трейлере игры появился еще один культовый персонаж Marvel - Адам Уорлок.

Адам Уорлок выйдет на поле боя со своими квантовыми магическими способностями, что означает, что его атаки будут в основном на расстоянии, но в трейлере также показаны некоторые из его более взрывных способностей, а также другие, направленные на бафф и помощь союзникам.

Marvel Rivals находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC. Закрытое бета-тестирование для всех платформ начнется на следующей неделе, 23 июля.