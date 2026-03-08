Тревожные новости: похоже, разработчики Marvel Rivals начали цензурить костюмы

Сообщество Marvel Rivals в недоумении: NetEase Games незаметно подкорректировали популярный скин Шельмы в свадебном платье, сделав его менее откровенным. Игроки расценивают это как начало цензуры косметики, что вызывает тревогу, ведь некоторые заплатили за скин реальные деньги.

В последнем "тихом" обновлении (без упоминания в патч-нотах) юбка платья потеряла прозрачность, обрела дополнительные тени и стала визуально "тяжелее", чтобы избежать наложения текстур. В результате скин стал выглядеть более консервативно. Также была изменена физика, и при вращении больше не видно ягодицы.

Мнения об изменениях разделились, но большинство все же считает неправильным то, что разработчики изменили костюм после того, как люди его купили, и лишь потому, что небольшая группа пользователей пожаловалась на это. Защитники цензуры отмечают, что теперь платье выглядит более реалистично и элегантно, как настоящее свадебное, а не прозрачным и слишком откровенным. "Теперь оно выглядит как свадебное платье, а не как костюм для ролевой игры", - пишут в комментариях.

Главный вопрос, который сейчас волнует донатеров: не приведет ли этот тренд к массовому пересмотру уже купленных образов. Игроки требуют официального ответа и призывают прекратить практику скрытых изменений.