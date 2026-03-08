Тревожные новости: похоже, разработчики Marvel Rivals начали цензурить костюмы

Сообщество Marvel Rivals в недоумении: NetEase Games незаметно подкорректировали популярный скин Шельмы в свадебном платье, сделав его менее откровенным. Игроки расценивают это как начало цензуры косметики, что вызывает тревогу, ведь некоторые заплатили за скин реальные деньги.
В последнем "тихом" обновлении (без упоминания в патч-нотах) юбка платья потеряла прозрачность, обрела дополнительные тени и стала визуально "тяжелее", чтобы избежать наложения текстур. В результате скин стал выглядеть более консервативно. Также была изменена физика, и при вращении больше не видно ягодицы.
Мнения об изменениях разделились, но большинство все же считает неправильным то, что разработчики изменили костюм после того, как люди его купили, и лишь потому, что небольшая группа пользователей пожаловалась на это. Защитники цензуры отмечают, что теперь платье выглядит более реалистично и элегантно, как настоящее свадебное, а не прозрачным и слишком откровенным. "Теперь оно выглядит как свадебное платье, а не как костюм для ролевой игры", - пишут в комментариях.
Главный вопрос, который сейчас волнует донатеров: не приведет ли этот тренд к массовому пересмотру уже купленных образов. Игроки требуют официального ответа и призывают прекратить практику скрытых изменений.
Эээ, тут же вроде просто теней добавили. То бишь графику подтянули. Это точно цензура?
пока не прочитал не мог понять, что поменялось. Разница в картинках, что на второй теней больше. Это не цензура
не вижу разницы, кроме разве присутствия теней справа. Я бы еще понял если бы юбка стала длиннее, а так блог ни о чем
Но в игры я играю не ради свадебного платья, а ради ролевой игры... зачем мне реалистичные наряды в играх? Любители реалистичности играйте в реальность - выйдите на улицу своего дома и там играйте. Не нужна мне ваша реалистичность в играх. Я не за тем в игры играю. Точка.
Нижний интернет выдает Marvel Rivals черную метку. До 10-00 следующего дня вы обязаны откатить изменения, иначе нагадим в комментариях