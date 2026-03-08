ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 463 оценки

Тревожные новости: похоже, разработчики Marvel Rivals начали цензурить костюмы

2BLaraSex 2BLaraSex

Сообщество Marvel Rivals в недоумении: NetEase Games незаметно подкорректировали популярный скин Шельмы в свадебном платье, сделав его менее откровенным. Игроки расценивают это как начало цензуры косметики, что вызывает тревогу, ведь некоторые заплатили за скин реальные деньги.

В последнем "тихом" обновлении (без упоминания в патч-нотах) юбка платья потеряла прозрачность, обрела дополнительные тени и стала визуально "тяжелее", чтобы избежать наложения текстур. В результате скин стал выглядеть более консервативно. Также была изменена физика, и при вращении больше не видно ягодицы.

Мнения об изменениях разделились, но большинство все же считает неправильным то, что разработчики изменили костюм после того, как люди его купили, и лишь потому, что небольшая группа пользователей пожаловалась на это. Защитники цензуры отмечают, что теперь платье выглядит более реалистично и элегантно, как настоящее свадебное, а не прозрачным и слишком откровенным. "Теперь оно выглядит как свадебное платье, а не как костюм для ролевой игры", - пишут в комментариях.

Главный вопрос, который сейчас волнует донатеров: не приведет ли этот тренд к массовому пересмотру уже купленных образов. Игроки требуют официального ответа и призывают прекратить практику скрытых изменений.

31
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Milvago

Эээ, тут же вроде просто теней добавили. То бишь графику подтянули. Это точно цензура?

13
Stalker608

пока не прочитал не мог понять, что поменялось. Разница в картинках, что на второй теней больше. Это не цензура

10
Tommy451

не вижу разницы, кроме разве присутствия теней справа. Я бы еще понял если бы юбка стала длиннее, а так блог ни о чем

9
Janekste
"Теперь оно выглядит как свадебное платье, а не как костюм для ролевой игры", - пишут в комментариях.

Но в игры я играю не ради свадебного платья, а ради ролевой игры... зачем мне реалистичные наряды в играх? Любители реалистичности играйте в реальность - выйдите на улицу своего дома и там играйте. Не нужна мне ваша реалистичность в играх. Я не за тем в игры играю. Точка.

7
Генерал Анатолий

Нижний интернет выдает Marvel Rivals черную метку. До 10-00 следующего дня вы обязаны откатить изменения, иначе нагадим в комментариях

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ