У противников Сухопутной акулы появится шанс на спасение - в Marvel Rivals изменят ульту Джеффа

Любителям играть за Сухопутную акулу Джеффа в Marvel Rivals придётся несладко — разработчики взялись за его ультимативную способность. Всё дело в том, что сейчас Джефф — настоящий кошмар для противников. Стоит ему активировать ульту, как на карте появляется огромный водоворот. Вроде бы игра и предупреждает об опасности звуком чавканья и бурлящей воды, но толку от этого мало — пока сообразишь, что происходит, уже сидишь в желудке у акулы, а потом летишь за пределы арены.

Вот разработчики и решили подправить ситуацию. Если верить им, то дальность обнаружения ультимативной способности Джеффа будет настроена так, чтобы лучше соответствовать предупреждающему сигналу. Вполне возможно, что и сам водоворот станет поменьше размером.

Эти изменения появятся уже 10 января, когда стартует первый сезон игры. Тогда же в игре появятся Мистер Фантастик и Невидимая леди. А вот остальные члены Фантастической четвёрки подтянутся чуть позже.