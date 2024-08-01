Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к консолям, что подтверждает Marvel Rivals

Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к текущим консолям, что приводит к чрезвычайно низким разрешениям и визуальным урезаниям на самой слабой консоли текущего поколения, Xbox Series S.
В новом видео эксперты Digital Foundry подробно рассмотрели технические характеристики, визуальные эффекты и производительность бета-версии Marvel Rivals на консолях и ПК. Что касается некоторых определяющих функций движка, бета-версия использует Lumen Global Illumination как на PlayStation 5, так и на Xbox Series X, но возвращается к отражениям в пространстве экрана вместо Lumen Reflections, доступных в версии для ПК. Скорее всего, этот выбор был сделан для того, чтобы производительность оставалась максимально стабильной, не снижая разрешение слишком низко.
На обеих системах бета-версия работает в динамическом разрешении 1440p, при этом разрешение падает до 810p. Бета-версия работает намного хуже на Xbox Series S, с серьезными урезаниями визуальных функций, такими как удаление Lumen Global Illumination, отражений в пространстве экрана и теней персонажей, а также более низким качеством текстур как для моделей персонажей, так и для окружения, и более низким целевым разрешением, динамическим 972p, которое может опускаться до 540p для поддержания целевого значения 60 кадров в секунду. На всех платформах производительность стабильна 95% времени, но эти 5% действительно ощущаются, по данным Digital Foundry, поскольку при перемещении по карте наблюдаются подтормаживания и заминки, что, к сожалению, стало ожидаемым в играх Unreal Engine 5.
Чем больше времени проходит, тем очевиднее становится, что текущее игровое оборудование не готово к Unreal Engine 5. На прошлой неделе в видеоролике было показано, как графический процессор RTX 4080, один из лучших графических процессоров на рынке, испытывает трудности с запуском большинства игр на базе движка с частотой кадров выше 30 к/с. Тот факт, что большинство этих игр не используют Lumen и Nanite, делает всю ситуацию еще более тревожной, хотя Epic постоянно обновляет движок, оптимизируя производительность и улучшая ее.
Забавно ссылку на ютуб видеть когда он работать перестал xD
В Минске все летает и никаких блокировок нету, или ты думаешь тут одни русские сидят?) да и у всех у кого мозги есть уже обошли любые блокировки, уже как минимум 2 способа видел в пабликах в телеграмме
везет вам, я вот в депрессии сижу
Ты с чего сидишь? В спб с телефона на билайне все норм.
Такс, надо донос сделать.
Ну так пацак думает что белорусы это руские.
Тогда используйте UЕ 4, пока пятый розкочегарется.
Да никогда он не раскочегарится. Просто выйдет новое более мощное железо, а на старом так будут идти все игры
Зачем эти люмены, когда это соревновательная игра, многие в подобных игра ставят низкие настройки графики.
Я не помню уже когда выходил новый UE и его бы тянуло текущее поколение. Он всегда по ощущениям делается на одно поколение с запасом. Так что прям хорошей реализации еще и с люменом и всеми фичами мы явно не увидим раньше ПС 6 и аналогичных видеокарт.
кто то удивлён? консоли же всегда были слабыми, и именно они тормозят графику в играх, достаточно вспомнить как даунгрейднули смотрящих псов 1 из-за того что консоли его не тянули.
Лол. А есть на печке ААА экзы с графоном уровня четвертого анача, хорайзона или второго ласт оф асса?
А вот если бы разрабам не приходилось оптимизировать игры под 100500 железок мы бы только в такие игры и играли.
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