Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к консолям, что подтверждает Marvel Rivals

Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к текущим консолям, что приводит к чрезвычайно низким разрешениям и визуальным урезаниям на самой слабой консоли текущего поколения, Xbox Series S.

В новом видео эксперты Digital Foundry подробно рассмотрели технические характеристики, визуальные эффекты и производительность бета-версии Marvel Rivals на консолях и ПК. Что касается некоторых определяющих функций движка, бета-версия использует Lumen Global Illumination как на PlayStation 5, так и на Xbox Series X, но возвращается к отражениям в пространстве экрана вместо Lumen Reflections, доступных в версии для ПК. Скорее всего, этот выбор был сделан для того, чтобы производительность оставалась максимально стабильной, не снижая разрешение слишком низко.

На обеих системах бета-версия работает в динамическом разрешении 1440p, при этом разрешение падает до 810p. Бета-версия работает намного хуже на Xbox Series S, с серьезными урезаниями визуальных функций, такими как удаление Lumen Global Illumination, отражений в пространстве экрана и теней персонажей, а также более низким качеством текстур как для моделей персонажей, так и для окружения, и более низким целевым разрешением, динамическим 972p, которое может опускаться до 540p для поддержания целевого значения 60 кадров в секунду. На всех платформах производительность стабильна 95% времени, но эти 5% действительно ощущаются, по данным Digital Foundry, поскольку при перемещении по карте наблюдаются подтормаживания и заминки, что, к сожалению, стало ожидаемым в играх Unreal Engine 5.

Чем больше времени проходит, тем очевиднее становится, что текущее игровое оборудование не готово к Unreal Engine 5. На прошлой неделе в видеоролике было показано, как графический процессор RTX 4080, один из лучших графических процессоров на рынке, испытывает трудности с запуском большинства игр на базе движка с частотой кадров выше 30 к/с. Тот факт, что большинство этих игр не используют Lumen и Nanite, делает всю ситуацию еще более тревожной, хотя Epic постоянно обновляет движок, оптимизируя производительность и улучшая ее.