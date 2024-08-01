ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5 41 оценка

Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к консолям, что подтверждает Marvel Rivals

monk70
Новости

Unreal Engine 5 продолжает быть чрезвычайно требовательным к текущим консолям, что приводит к чрезвычайно низким разрешениям и визуальным урезаниям на самой слабой консоли текущего поколения, Xbox Series S.

В новом видео эксперты Digital Foundry подробно рассмотрели технические характеристики, визуальные эффекты и производительность бета-версии Marvel Rivals на консолях и ПК. Что касается некоторых определяющих функций движка, бета-версия использует Lumen Global Illumination как на PlayStation 5, так и на Xbox Series X, но возвращается к отражениям в пространстве экрана вместо Lumen Reflections, доступных в версии для ПК. Скорее всего, этот выбор был сделан для того, чтобы производительность оставалась максимально стабильной, не снижая разрешение слишком низко.

На обеих системах бета-версия работает в динамическом разрешении 1440p, при этом разрешение падает до 810p. Бета-версия работает намного хуже на Xbox Series S, с серьезными урезаниями визуальных функций, такими как удаление Lumen Global Illumination, отражений в пространстве экрана и теней персонажей, а также более низким качеством текстур как для моделей персонажей, так и для окружения, и более низким целевым разрешением, динамическим 972p, которое может опускаться до 540p для поддержания целевого значения 60 кадров в секунду. На всех платформах производительность стабильна 95% времени, но эти 5% действительно ощущаются, по данным Digital Foundry, поскольку при перемещении по карте наблюдаются подтормаживания и заминки, что, к сожалению, стало ожидаемым в играх Unreal Engine 5.

Чем больше времени проходит, тем очевиднее становится, что текущее игровое оборудование не готово к Unreal Engine 5. На прошлой неделе в видеоролике было показано, как графический процессор RTX 4080, один из лучших графических процессоров на рынке, испытывает трудности с запуском большинства игр на базе движка с частотой кадров выше 30 к/с. Тот факт, что большинство этих игр не используют Lumen и Nanite, делает всю ситуацию еще более тревожной, хотя Epic постоянно обновляет движок, оптимизируя производительность и улучшая ее.

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Contriver

Забавно ссылку на ютуб видеть когда он работать перестал xD

2
Ubisoft Fan Boy

В Минске все летает и никаких блокировок нету, или ты думаешь тут одни русские сидят?) да и у всех у кого мозги есть уже обошли любые блокировки, уже как минимум 2 способа видел в пабликах в телеграмме

-7
Ray Liotta Ubisoft Fan Boy

везет вам, я вот в депрессии сижу

-3
Uilenspiegel

Ты с чего сидишь? В спб с телефона на билайне все норм.

0
hpi Uilenspiegel

Такс, надо донос сделать.

-3
hpi Ubisoft Fan Boy

Ну так пацак думает что белорусы это руские.

-3
Omnia Smirnow

Тогда используйте UЕ 4, пока пятый розкочегарется.

0
caliskan

Да никогда он не раскочегарится. Просто выйдет новое более мощное железо, а на старом так будут идти все игры

3
kotasha

Зачем эти люмены, когда это соревновательная игра, многие в подобных игра ставят низкие настройки графики.

0
4eburasska

Я не помню уже когда выходил новый UE и его бы тянуло текущее поколение. Он всегда по ощущениям делается на одно поколение с запасом. Так что прям хорошей реализации еще и с люменом и всеми фичами мы явно не увидим раньше ПС 6 и аналогичных видеокарт.

-1
J Jonah Jameson

кто то удивлён? консоли же всегда были слабыми, и именно они тормозят графику в играх, достаточно вспомнить как даунгрейднули смотрящих псов 1 из-за того что консоли его не тянули.

-3
Uilenspiegel

Лол. А есть на печке ААА экзы с графоном уровня четвертого анача, хорайзона или второго ласт оф асса?

А вот если бы разрабам не приходилось оптимизировать игры под 100500 железок мы бы только в такие игры и играли.

2
hpi Uilenspiegel

База

-2