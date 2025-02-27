Утечка из Marvel Rivals: Дэдпул, Хит-Манки и МОДОК могут появиться в следующем сезоне

Шум вокруг Marvel Rivals не стихает, несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже два месяца. С момента её выхода игра привлекла более 20 миллионов игроков. Недавно дебютировали персонажи Фантастической четверки, но слухи о возможных новинках не прекращаются.

Утечка информации от X0X_LEAK намекает на появление новых героев в игре. По данным утечки, в голосовых репликах таких персонажей, как Человек-паук, Каратель и Капитан Америка, упоминаются неизвестные герои, что может подтверждать добавление Дэдпула, Хит-Манки и МОДОКа. Диалоги ссылаются на известные черты этих персонажей, такие как "самая свободная пушка" для Дэдпула, "обезьяна" для Хит-Монки и "странная гигантская голова" для МОДОКа.

Хотя это всё ещё лишь слухи, такие утечки имеют высокую вероятность подтверждения. В связи с тем, что в текущем сезоне уже появились новшества, такие как Фантастическая четверка, можно ожидать анонс этих персонажей в следующем сезоне, возможно, вместе с Блэйдом.

В связи с тем, что во втором сезоне затронута тема Hellfire Gala и добавлены материалы о Людях Икс, шансы увидеть Дэдпула и МОДОКа высоки.