Утечка: Marvel Rivals готовит "Черный рынок" для фанатов

Инсайдерская информация о Marvel Rivals пролила свет на потенциальную функцию многопользовательского шутера. Предполагается, что "Черный рынок" предложит косметические предметы прошлых сезонов по сниженным ценам.

Эта система позволит игрокам, пропустившим контент из боевых пропусков или желающим сэкономить, приобрести желаемые скины по более выгодной цене. По слухам, предложения на "Черном рынке" будут персонализированы, однако остаётся неясным, будет ли это основано на алгоритме, определяющем предпочтения пользователя, или на случайном выборе.

Учитывая предыдущие заявления геймдиректора касательно монетизации, утечка выглядит правдоподобной. Ожидаем официального подтверждения от разработчиков.

Стоит отметить, что недавний запуск пятого сезона Marvel Rivals, "Love is a Battlefield" с участием Шельмы и Гамбита, положительно повлиял на игру. Он привлёк новых пользователей и впервые за последние месяцы пиковый онлайн в Steam превысил 160 тысяч игроков.