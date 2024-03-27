Утечка: в сеть слили ростер персонажей и другие подробности супергеройской игры Marvel Rivals

Уже несколько дней в информационном поле ожидают официальный анонс супергеройской игры по мотивам комиксов Marvel. Игру должны были представить сегодня ближе к вечеру, однако сеть уже заполонили утечки, которые фактически полностью описывают игру. Энтузиасты слили даже полный ростер сетевого экшена от третьего лица под названием Marvel Rivals.

Согласно главному автору утечки Миллеру Россу, Marvel Rivals представляет собой супергеройский Overwatch, где основной упор сделан на командные битвы с видом от третьего лица. Как сообщается, в игре практически нет огнестрельного оружия, поэтому игру нельзя назвать шутером, как утверждали ранние утечки. Это гибридный экшен с видом от третьего лица, заявил инсайдер.

По его словам, Marvel Rivals создается только для ПК и консолей, без поддержки мобильных платформ. Как отмечает инсайдер, проект нацелен на становление крупным проектом с долгосрочной поддержкой через контентные обновления.

Согласно утечке, в экшене будет 18 героев из комиксов, включая Человека-паука, Халка, Шторм, Магнетто, Доктора Стренджа, Черную Пантеру и многих других. Вот, что еще стало известно из утечек: