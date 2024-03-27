Утечка: в сеть слили ростер персонажей и другие подробности супергеройской игры Marvel Rivals

Уже несколько дней в информационном поле ожидают официальный анонс супергеройской игры по мотивам комиксов Marvel. Игру должны были представить сегодня ближе к вечеру, однако сеть уже заполонили утечки, которые фактически полностью описывают игру. Энтузиасты слили даже полный ростер сетевого экшена от третьего лица под названием Marvel Rivals.
Согласно главному автору утечки Миллеру Россу, Marvel Rivals представляет собой супергеройский Overwatch, где основной упор сделан на командные битвы с видом от третьего лица. Как сообщается, в игре практически нет огнестрельного оружия, поэтому игру нельзя назвать шутером, как утверждали ранние утечки. Это гибридный экшен с видом от третьего лица, заявил инсайдер.
По его словам, Marvel Rivals создается только для ПК и консолей, без поддержки мобильных платформ. Как отмечает инсайдер, проект нацелен на становление крупным проектом с долгосрочной поддержкой через контентные обновления.
Согласно утечке, в экшене будет 18 героев из комиксов, включая Человека-паука, Халка, Шторм, Магнетто, Доктора Стренджа, Черную Пантеру и многих других. Вот, что еще стало известно из утечек:
- Тор и Лунный Рыцарь входят в число героев, которые также планируются в какой-то момент появиться в игре.
- В игре нет режима PvE.
- Некоторые персонажи не имеют дальнего боя и основаны исключительно на рукопашном бою.
- Халк функционирует аналогично D.Va из Overwatch. Когда здоровье Халка низкое, во время перезарядки он превращается в Брюса Бэннера.
- "Хранилище Одина" будет картой, а топор Тора "Громобой" будет частью конвоя в режиме сопровождения.
- Еще одной картой будет "Остров паука", где игроки будут сопровождать Паука-Зеро (молодую женщину-паука с паучьими способностями, чья вселенная была разрушена вторжением, поэтому она путешественница по мультивселенной, у которой нет реальности, которую можно было бы назвать домом).
- Третья карта — безымянный город в Токио.
- На карте поддерживается возможность разрушения объектов.
Боже, капец, как Железного Человека нарисовали, у него там реактор во всю грудь и выпирает, как натуральные буфера.
Шляпа
Очередная онлайн параша
Опять сервис им мало было Мстителей походу
кто эти две курицы во втором ряду. рисовка полнейший отстой
Ну это же популярнейшие герои, ты че? Магика - как и вся ее удаль, убогая и никому ненужна мутантка, а еще она русская. Была в фильме(простите, что это уродство назову) - Новые мутанты. Сноу - узкоглазое разнообразие. Мы же хоти Азии подлизать. Вот. Южнокорейская супер героиня.