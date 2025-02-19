Увольнения в команде Marvel Rivals связаны с сокращением инвестиций за пределами Китая, но игре ничего не грозит

Недавние увольнения команды поддержки Marvel Rivals в США связаны с сокращением инвестиций NetEase в зарубежные студии.

Ранее компания уже урезала финансирование в Японии и отменила несколько проектов. Судьба игры, над которой работает автор Yakuza Тосихиро Нагоси, остается неизвестной.

Однако разработка Marvel Rivals продолжается без изменений. Основная команда изначально базировалась в Китае, поэтому игра не пострадала от изменений в политике NetEase.