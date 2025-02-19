ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 294 оценки

Увольнения в команде Marvel Rivals связаны с сокращением инвестиций за пределами Китая, но игре ничего не грозит

butcher69
Новости

Недавние увольнения команды поддержки Marvel Rivals в США связаны с сокращением инвестиций NetEase в зарубежные студии.

NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения причин

Ранее компания уже урезала финансирование в Японии и отменила несколько проектов. Судьба игры, над которой работает автор Yakuza Тосихиро Нагоси, остается неизвестной.

Однако разработка Marvel Rivals продолжается без изменений. Основная команда изначально базировалась в Китае, поэтому игра не пострадала от изменений в политике NetEase.

-3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий