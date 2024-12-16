В Marvel Rivals 20 декабря стартует рождественское событие

Игроков Marvel Rivals ждёт приятный сюрприз в этот праздничный сезон с введением ограниченного по времени режима и бесплатными косметическими наградами, которые можно заработать в событии Winter Celebration.

Начиная с 20 декабря в 10:00 МСК игроки Marvel Rivals смогут насладиться фестивалем Jeff’s Winter Splash Festival, аркадным режимом 4 на 4 и событием по настройке Gallery Card, где выполнение заданий вознаграждает игроков ограниченными по времени предметами.

Можно получить костюм Jeff the Land Shark Cuddly Fuzzlefin, именную табличку и спрей, а также другие награды, а тизерное изображение события предполагает, что праздничные костюмы будут доступны и для других персонажей, таких как Грут и Ракета.

Событие, безусловно, увлечёт игроков в праздничный период, поскольку начнётся обратный отсчёт до первого сезона в январе, первого из трехмесячных выпусков сезонного контента Marvel Rivals. Официальная дата начала первого сезона ещё не объявлена.