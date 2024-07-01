В Marvel Rivals будет кросс-игра, но вопрос о кросс-прогрессии еще не решен

Конкуренция в многопользовательском пространстве, мягко говоря, жестокая, но благодаря лицензии и многообещающему внешнему виду грядущей Marvel Rivals, похоже, у нее есть все шансы произвести сильное впечатление, когда бы она ни вышла. В преддверии релиза разработчик NetEase Games также сообщил некоторые подробности о некоторых особенностях мультиплеера.
В частности, в недавнем интервью Wccftech директор игры Тад Сассер подтвердил, что хотя кросс-платформенный мультиплеер будет поддерживаться, пока неясно, можно ли говорить о кросс-прогрессии. По словам Сассера, команда разработчиков знает о необходимости этой функции, но реализовать ее легче сказать, чем сделать.
"Это будет решено", - ответил Сассер на вопрос о том, будет ли Marvel Rivals поддерживать кросс-прогрессию. "Как вы понимаете, это очень сложно реализовать, поэтому мы все еще изучаем этот вопрос. Мы слышали, что зрители уже несколько раз предлагали это, так что мы изучаем этот вопрос".
Marvel Rivals находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PC. Игра пока не имеет даты выхода, но в июле состоится закрытое бета-тестирование.
Ощущение что продержится она не долго,поживём,увидем