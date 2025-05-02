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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 342 оценки

В Marvel Rivals добавили скин Зимнего Солдата по мотивам "Громовержцев" и стартовало новое событие

butcher69 butcher69

В игре Marvel Rivals появился новый скин Зимнего Солдата, созданный по мотивам фильма «Громовержцы» из Кинематографической вселенной Marvel. Этот стильный костюм уже доступен для игроков.

Кроме того, в игре стартовало новое событие Hellfire Gala, в рамках которого пользователи могут заработать эксклюзивные внутриигровые награды. Одним из главных призов является новый костюм Росомахи, который можно получить за выполнение заданий.

Важным моментом события является голосование пользователей: герой, набравший наибольшее количество голосов, получит уникальный костюм Hellfire, который станет доступен в будущем.

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