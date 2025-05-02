В Marvel Rivals добавили скин Зимнего Солдата по мотивам "Громовержцев" и стартовало новое событие

В игре Marvel Rivals появился новый скин Зимнего Солдата, созданный по мотивам фильма «Громовержцы» из Кинематографической вселенной Marvel. Этот стильный костюм уже доступен для игроков.

Кроме того, в игре стартовало новое событие Hellfire Gala, в рамках которого пользователи могут заработать эксклюзивные внутриигровые награды. Одним из главных призов является новый костюм Росомахи, который можно получить за выполнение заданий.

Важным моментом события является голосование пользователей: герой, набравший наибольшее количество голосов, получит уникальный костюм Hellfire, который станет доступен в будущем.