В Marvel Rivals могут добавить транспортные средства и гоночный режим

Согласно недавним утечкам и данным, похоже, что в будущем в Marvel Rivals появятся транспортные средства и некоторые виды гоночных режимов.

Конечно, Marvel Rivals не новичок в экспериментах: в прошлом героический шутер баловался PvE-игровыми режимами, такими как Blood Hunt, но похоже, что NetEase могла бы продвинуться еще дальше, если эти утечки подтвердятся.

Впервые об утечках сообщил известный датамайнер в сообществе X0XLEAK, у которого есть солидный послужной список утечек героев. Он поделился, что в файлы игры были добавлены несколько моделей, указывающих на возможную работу над системой транспортных средств.

Несколько часов спустя RivalsInfo поделился видео игрового процесса с участием указанной машины в действии, когда они ездят по социальному центру Hellfire Bay Beach. Модель довольно простая, без визуальных деталей, намекающих на ее связь с определенным персонажем.

Сама машина движется довольно неуклюже, камера временами застревает под моделью. Один фанат усомнился в достоверности видео, но ведущий пояснил, что они не шутят по этому поводу.

По словам обоих источников, неясно, когда и где эти функции могут появиться, но есть основания полагать, что это может намекать на своего рода режим гоночной игры Formula R.