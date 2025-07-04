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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.4 381 оценка

В Marvel Rivals могут добавить знаменитый танец Тоби Магуайра из "Человека-паука 3"

butcher69 butcher69

Симбиотический костюм Человека-паука, вдохновлённый классическими комиксами Marvel, по слухам, появится в третьем сезоне Marvel Rivals. Однако поклонников фильмов Сэма Рэйми ждёт не только костюм, но и ностальгический сюрприз — знаменитый танец Тоби Магуайра из «Человека-паука 3».

Как сообщает инсайдер Миллер Росс, чёрный костюм Паучка будет частью боевого пропуска, причём его визуальный стиль будет ближе к классическим комиксам, а не к образу из кино. Однако именно эмоция, воссоздающая комичный танец Питера Паркера, подарит фанатам трилогии настоящий подарок.

С третьего сезона разработчики Marvel Rivals планируют выпускать новых героев каждый месяц. По словам геймдиректора Гуанъюня Чена, Marvel предоставила команде доступ ко всей 85-летней галерее персонажей.

NetEase может портировать Marvel Rivals на Switch 2

Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а также рассматривается возможность релиза на будущей Nintendo Switch 2.

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