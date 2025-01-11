В Marvel Rivals могут появиться 5 новых героев, включая Профессора Икс

После запуска первого сезона Marvel Rivals в игровых файлах были обнаружены данные о новых персонажах, среди которых – Профессор Икс.
Как сообщает датамайнер XOX_LEAK на платформе X (бывший Twitter), в коде игры нашли упоминания о пяти героях, которые могут появиться в будущем. Согласно утечке, это следующие персонажи:
- Профессор Икс – поддержка
- Дзя Цзин – поддержка
- Клейстер (Paste Pot Pete) – урон
- Колосс – танк
- Локус – поддержка
Пока неизвестно, когда именно эти герои могут выйти в игре, и выйдут ли они вообще, однако находка в обновленных файлах игры после запуска первого сезона указывает на то, что их разработка уже ведется.
Эти данные пополнили список утечек: на данный момент стало известно о приблизительно 15 неанонсированных персонажах, которые, возможно, появятся в Marvel Rivals в будущих сезонах. Ранее в файлах игры были найдены упоминания следующих героев:
- Анджела
- Хит-Манки
- Дэдпул
- Капитан Марвел
- Эмма Фрост
- Феникс (Джин Грей)
- МОДОК
На январь 2025 года официально было анонсировано 37 игровых персонажей. После запуска первого сезона Marvel Rivals установил рекорд в 644 269 одновременных игроков – это наивысший показатель за всю историю игры.
Да и так понятно что будут все популярные (известные)
"Профессора Икс"
а хитмен на коляске тут при чем?
Всегда забавляло присутствие Профессора в играх)