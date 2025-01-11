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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.2 230 оценок

В Marvel Rivals могут появиться 5 новых героев, включая Профессора Икс

IKarasik
Новости

После запуска первого сезона Marvel Rivals в игровых файлах были обнаружены данные о новых персонажах, среди которых – Профессор Икс.

Как сообщает датамайнер XOX_LEAK на платформе X (бывший Twitter), в коде игры нашли упоминания о пяти героях, которые могут появиться в будущем. Согласно утечке, это следующие персонажи:

  • Профессор Икс – поддержка
  • Дзя Цзин – поддержка
  • Клейстер (Paste Pot Pete) – урон
  • Колосс – танк
  • Локус – поддержка

Пока неизвестно, когда именно эти герои могут выйти в игре, и выйдут ли они вообще, однако находка в обновленных файлах игры после запуска первого сезона указывает на то, что их разработка уже ведется.

Эти данные пополнили список утечек: на данный момент стало известно о приблизительно 15 неанонсированных персонажах, которые, возможно, появятся в Marvel Rivals в будущих сезонах. Ранее в файлах игры были найдены упоминания следующих героев:

  • Анджела
  • Хит-Манки
  • Дэдпул
  • Капитан Марвел
  • Эмма Фрост
  • Феникс (Джин Грей)
  • МОДОК
Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam - более 580 тыс. игроков

На январь 2025 года официально было анонсировано 37 игровых персонажей. После запуска первого сезона Marvel Rivals установил рекорд в 644 269 одновременных игроков – это наивысший показатель за всю историю игры.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
rtnrwv

Да и так понятно что будут все популярные (известные)

3
TheLokich

"Профессора Икс"

2
Вячеслав Абдрахимов

а хитмен на коляске тут при чем?

2
Dark Corsair

Всегда забавляло присутствие Профессора в играх)

1