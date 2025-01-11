В Marvel Rivals могут появиться 5 новых героев, включая Профессора Икс

После запуска первого сезона Marvel Rivals в игровых файлах были обнаружены данные о новых персонажах, среди которых – Профессор Икс.

Как сообщает датамайнер XOX_LEAK на платформе X (бывший Twitter), в коде игры нашли упоминания о пяти героях, которые могут появиться в будущем. Согласно утечке, это следующие персонажи:

Профессор Икс – поддержка

– поддержка Дзя Цзин – поддержка

– поддержка Клейстер (Paste Pot Pete) – урон

– урон Колосс – танк

– танк Локус – поддержка

Пока неизвестно, когда именно эти герои могут выйти в игре, и выйдут ли они вообще, однако находка в обновленных файлах игры после запуска первого сезона указывает на то, что их разработка уже ведется.

Эти данные пополнили список утечек: на данный момент стало известно о приблизительно 15 неанонсированных персонажах, которые, возможно, появятся в Marvel Rivals в будущих сезонах. Ранее в файлах игры были найдены упоминания следующих героев:

Анджела

Хит-Манки

Дэдпул

Капитан Марвел

Эмма Фрост

Феникс (Джин Грей)

МОДОК

На январь 2025 года официально было анонсировано 37 игровых персонажей. После запуска первого сезона Marvel Rivals установил рекорд в 644 269 одновременных игроков – это наивысший показатель за всю историю игры.