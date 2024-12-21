В Marvel Rivals началось зимнее безумие с акулой Джеффом и праздничными костюмами супергероев

В Marvel Rivals появился зимний режим, который чем-то напоминает игру Splatoon. В Jeff's Winter Splash Festival все игроки превращаются в весёлую акулу Джеффа и носятся по карте, замораживая территорию своим ледяным дыханием. У каждой команды лёд окрашивается в свой цвет, а побеждает та, которая успеет застудить больше пространства.

Заодно в игру завезли праздничные костюмы для Грута, Венома, Ракеты и Мэджик. А если захочется примерить особый наряд для самого Джеффа — его можно получить просто за игру в новом режиме. Кстати, на новогодний набор со скинами для Ракеты и Грута как раз действует скидка в 47%.

Ну и куда же без исправления надоевших багов — разработчики подлатали проблемы с персонажами, картами и самим геймплеем. Поиграть в зимний режим и опробовать все улучшения можно до 9 января.