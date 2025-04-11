В Marvel Rivals начался второй сезон с Эммой Фрост и новой картой

В условно-бесплатном шутере Marvel Rivals от NetEase Games стартовал второй сезон, который получил название Hellfire Gala. Контентное обновление привнесло в игру нового персонажа, карту, боевой пропуск и ряд улучшений.

Размер обновления составит около 50 гб. (Такой размер связан с новым способом загрузки ресурсов и материалов, по сути игра устанавливается заново).

Главной звездой патча стала Эмма Фрост — новый играбельный персонаж класса «Защитник». Новой локацией стал остров «Кракоа», страдающий от хрональной энергии. Также авторы Marvel Rivals не забыли про дополнительную косметику.

По слухам, в межсезонном обновлении разработчики Marvel Rivals добавят в игру Альтрона. Официально авторы эту информацию пока не подтвердили.

Marvel Rivals доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S с текстовым переводом на русский язык. Второй сезон продлится до 23 мая.