В Marvel Rivals нашли следы Валькирии - к Тору и Локи может присоединиться ещё одна воительница Асгарда

В Marvel Rivals скоро может появиться новый персонаж — Валькирия. По крайней мере, так утверждает известный инсайдер @X0X_LEAK, который 29 декабря 2024 года опубликовал эту информацию в X. Судя по всему, он раскопал её в файлах игры.

Правда, пока непонятно, какую именно версию Валькирии мы увидим. В комиксах Marvel их было несколько: и Джейн Фостер с молотом Мьёльнир, и легендарная воительница Брунгильда, которая носила этот титул больше 50 лет, и даже новая героиня Руна, получившая звание Валькирии в 2021 году. Хотя, если подумать, скорее всего это будет версия из фильмов, где Валькирию играет Тесса Томпсон. Там она — бывшая глава элитного отряда воительниц и нынешняя правительница Нового Асгарда. К тому же эта Валькирия уже пересекалась с героями, которые есть в игре — Тором, Локи, Халком и Хелой.

Кстати, по словам других инсайдеров, в игре также могут появиться Дэдпул, Капитан Марвел, Джин Грей, Эмма Фрост, Анжела, Хит-Манки, Модок и Человек-факел.