В Marvel Rivals нашли следы Валькирии - к Тору и Локи может присоединиться ещё одна воительница Асгарда

В Marvel Rivals скоро может появиться новый персонаж — Валькирия. По крайней мере, так утверждает известный инсайдер @X0X_LEAK, который 29 декабря 2024 года опубликовал эту информацию в X. Судя по всему, он раскопал её в файлах игры.
Правда, пока непонятно, какую именно версию Валькирии мы увидим. В комиксах Marvel их было несколько: и Джейн Фостер с молотом Мьёльнир, и легендарная воительница Брунгильда, которая носила этот титул больше 50 лет, и даже новая героиня Руна, получившая звание Валькирии в 2021 году. Хотя, если подумать, скорее всего это будет версия из фильмов, где Валькирию играет Тесса Томпсон. Там она — бывшая глава элитного отряда воительниц и нынешняя правительница Нового Асгарда. К тому же эта Валькирия уже пересекалась с героями, которые есть в игре — Тором, Локи, Халком и Хелой.
Кстати, по словам других инсайдеров, в игре также могут появиться Дэдпул, Капитан Марвел, Джин Грей, Эмма Фрост, Анжела, Хит-Манки, Модок и Человек-факел.
Еще одна негровалькирия?
Хотя эта мулатка по крайней мере, симпатичная
то есть ты не против что лна негр и лесба. главное не стремная. однако. ладно. это как и борьба 99% местных.
будет белая, не переживай
Да, не против. Одобряю. Главное чтоб не стремная, а глаз радовала - это первоочередная задача актеров.
ну то есть тебя не смущает что она продвигает современную лгбт+блм повестку. главное чтоб у тебя стоял на нее?
Какое мне дело что она там куда продвигает? Меня это не касается
Глупых идей, которые люди продвигают, хватает и на западе и на востоке и на севере и на юге. И что с того? Никуда не деться от того факта, что люди глупы и недоразвиты, как цивилизация. Но не устраивать же вселенский потоп из-за каждой мелочи.
Ну так протрите, что вы как дети
киношная гомовалькирия? а потом тоже будут ныть о плохих продажах и низком онлайне? // Олег Вахрин