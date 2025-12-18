ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 437 оценок

В Marvel Rivals наступают зимние праздники с новым режимом, событиями, костюмами и подарками

2BLaraSex 2BLaraSex

Команда Marvel Rivals объявила о запуске масштабного зимнего обновления "Зимний фестиваль Джеффа". После успеха в прошлом году режим и локации были полностью переработаны, чтобы предложить игрокам новые декорации и больше возможностей для веселья. Игроки смогут погрузиться в зимнюю сказку Джеффленда с сегодняшнего дня и вплоть до 16 января 2026 года.

+ ещё 1 картинка

Обновление приносит с собой несколько праздничных активностей:

  • Новый пропуск "Помешанный на Подарках" за 990 юнитов. Игроки смогут бесплатно получить костюм Магнето "Черное и Золотое" и связанные с ним награды. Премиальная часть откроет доступ к костюмам "Зимний ковбой" Зимнего Солдата, "Мишуровый хвост" Девушки-Белки и другим предметам. Будет доступно с 18 декабря по 16 января.
  • С 24 по 27 декабря за посещение рождественской елки на Таймс-сквер игроки смогут получить случайное количество валюты. Там же пройдет событие "Экспериментальная Кухня Пима".
  • В магазине игры появится специальная вкладка "Праздничное возвращение", где с 19 декабря по 2 января можно будет приобрести легендарные лимитированные костюмы прошлых лет для Шторм, Магнето, Венома, Мэджик и других героев.
  • С 19 декабря на ограниченное время поступят в продажу три новых тематических набора для Пени, Звездного Лорда и Сорвиголовы.
  • С 26 декабря на ограниченное время поступят в продажу зимние образы на Плащ и Кинжал с Тором.
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
The blackwood Trader

Эта помойка жива ещё?

5
Фаршированные Яйца

В отличии от реальных помоек (Genshin, WuWa, ZZZ) тут нельзя купить +20% к урону за $300. Только скин для любимого персонажа за $10-20.

QuadrophonicMorpheus Фаршированные Яйца

Ауф, сравнить геройский шутер не с овервотчем, а с гачами это достойно.