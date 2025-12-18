В Marvel Rivals наступают зимние праздники с новым режимом, событиями, костюмами и подарками

Команда Marvel Rivals объявила о запуске масштабного зимнего обновления "Зимний фестиваль Джеффа". После успеха в прошлом году режим и локации были полностью переработаны, чтобы предложить игрокам новые декорации и больше возможностей для веселья. Игроки смогут погрузиться в зимнюю сказку Джеффленда с сегодняшнего дня и вплоть до 16 января 2026 года.

Обновление приносит с собой несколько праздничных активностей: