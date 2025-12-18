В Marvel Rivals наступают зимние праздники с новым режимом, событиями, костюмами и подарками

Команда Marvel Rivals объявила о запуске масштабного зимнего обновления "Зимний фестиваль Джеффа". После успеха в прошлом году режим и локации были полностью переработаны, чтобы предложить игрокам новые декорации и больше возможностей для веселья. Игроки смогут погрузиться в зимнюю сказку Джеффленда с сегодняшнего дня и вплоть до 16 января 2026 года.
Обновление приносит с собой несколько праздничных активностей:
- Новый пропуск "Помешанный на Подарках" за 990 юнитов. Игроки смогут бесплатно получить костюм Магнето "Черное и Золотое" и связанные с ним награды. Премиальная часть откроет доступ к костюмам "Зимний ковбой" Зимнего Солдата, "Мишуровый хвост" Девушки-Белки и другим предметам. Будет доступно с 18 декабря по 16 января.
- С 24 по 27 декабря за посещение рождественской елки на Таймс-сквер игроки смогут получить случайное количество валюты. Там же пройдет событие "Экспериментальная Кухня Пима".
- В магазине игры появится специальная вкладка "Праздничное возвращение", где с 19 декабря по 2 января можно будет приобрести легендарные лимитированные костюмы прошлых лет для Шторм, Магнето, Венома, Мэджик и других героев.
- С 19 декабря на ограниченное время поступят в продажу три новых тематических набора для Пени, Звездного Лорда и Сорвиголовы.
- С 26 декабря на ограниченное время поступят в продажу зимние образы на Плащ и Кинжал с Тором.
